Facebook fracasa en su más reciente intento por entrar a China

Bloomberg News.

La firma buscaba establecer una suerte de cabeza de playa mediante la apertura de un “centro de innovación”. Las autoridades chinas retiraron la aprobación para esta iniciativa, según informó el diario The New York Times.

El intento fugaz de Facebook de abrir un "centro de innovación" en China pone de relieve cuán difícil será para la red social formar una presencia significativa en el país.

Poco después de que un sitio web del gobierno mostrara que una filial de la red social podría registrar una empresa en Zhejiang, que pretendía ser un centro para interactuar con los desarrolladores chinos, el anuncio desapareció. Si bien no se dio ninguna razón, el diario The New York Times informó que la aprobación fue retirada después de que el regulador nacional de internet discrepara de la aprobación del gobierno provincial para la filial.

China, que controla estrictamente los medios e internet, sigue siendo esquiva con Facebook, incluso pese a las propuestas que hace el máximo ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg. Los planes de instalar una oficina en Pekín no llegaron a buen puerto, la aplicación para compartir fotos Colorful Balloons no logró cobrar fuerza, WhatsApp funciona de manera intermitente y su red social ha estado bloqueada durante casi una década. Al mismo tiempo, WeChat, de Tencent, se ha vuelto casi omnipresente, lo que genera dudas sobre si la empresa estadounidense podría ganar clientes incluso si se reactiva la aprobación.

"Dada la extendida limpieza actual de todos los medios en China, creo que ahora es aún más difícil para Facebook llevar su principal plataforma a China", dijo Andy Tian, ​​máximo ejecutivo de Asia Innovations Group, que opera un servicio de streaming en vivo en toda China y ha trabajado para Zynga y Google en el país.

El problema pone de relieve la complejidad de navegar por el terreno regulatorio de China, particularmente en un área de internet que es una de las más vigiladas y censuradas del mundo. "Deberían haber tenido una conversación directa con el ministerio encargado de internet para decir ’no vamos a llevar la plataforma de Facebook a China; todo lo que queremos es hacer algo de ingeniería y tener inversiones’", dijo Tian.

El gobierno de China restringe la información y el contenido al que pueden acceder sus ciudadanos, incluso imponiendo su voluntad en las redes sociales locales. Mientras que WeChat y Weibo, servicio chino similar a Twitter, censuran publicaciones sobre temas delicados, Facebook y otras compañías extranjeras están fuera del control de Pekín.

Cuando se le preguntó en una sesión informativa por qué se había rechazado la solicitud de Facebook, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, remitió todas las consultas detalladas a "las autoridades pertinentes", pero no sin antes agregar un comentario sobre la influencia de China.

"El mercado chino de internet está en auge. China tiene la mayor cantidad de usuarios de internet del mundo. Nos gustaría compartir las oportunidades de desarrollo que brinda el desarrollo de internet", dijo. "Mientras estas compañías extranjeras de internet cumplan con las leyes y regulaciones chinas, damos la bienvenida a su desarrollo y apertura comercial en China".

El centro propuesto por Facebook destaca un cambio de estrategia para las empresas estadounidenses, que tienen prohibido operar sus principales divisiones en China: construir pequeñas cabezas de puente que no atraigan la atención, pero que aún promuevan sus marcas entre desarrolladores, ingenieros y consumidores entendidos en tecnología. Google, cuyos principales servicios están bloqueados, se está enfocando en promocionar su software TensorFlow con desarrolladores, inyectar dinero en un centro de investigación de inteligencia artificial en Pekín y lanzar algunas aplicaciones que no desafíen los controles de censura del gobierno chino. También ha estado invirtiendo en startups locales.

Si bien China sigue siendo un gran agujero en la presencia global de Facebook, de 2.230 millones de personas, la compañía tiene muchos otros desafíos, como la desaceleración del crecimiento, la caída del precio de las acciones y los escándalos sobre los datos de los usuarios.

Eso ayuda a hacer hincapié en por qué quiere estar en China y continúa dando pequeños pasos para establecer una presencia en el país, como con el centro de innovación.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.