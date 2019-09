Facebook ocultaría total de “likes” en publicaciones de usuarios

Bloomberg.

Facebook Inc. contempla una prueba que consiste en dejar de mostrar la cantidad de “likes” que reciben las publicaciones, con el ánimo de reducir la presión competitiva de las redes sociales.

Según Jane Manchun Wong, la investigadora de seguridad que descubrió el proyecto de Facebook, solo la persona que publicó podría ver su recuento de “likes”, pero todos los demás no. Así funciona la prueba en Instagram, la aplicación para compartir fotos que es propiedad de Facebook.

La prueba de ocultamiento de “likes” de Instagram, que comenzó en Canadá a principios de este año, ahora se ejecuta en siete países.

Facebook confirmó el hallazgo de la investigadora, pero dijo que es demasiado pronto para indicar si hará una prueba más amplia de la idea.

Mientras en Instagram las personas solo pueden reacciones a través de un corazón a las publicaciones, en Facebook los usuarios cuentan con seis opciones: me gusta, me encanta, me divierta, me asombra, me entristece y me enoja.