Facebook pone sus miras en ingenieros de bancos de Nueva York

Bloomberg.

El gigante de las redes sociales con sede en Menlo Park, California, planea duplicar su plantilla en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de contratar a más de 3.000 personas entre los próximos tres a cinco años, según un portavoz de la compañía. Alrededor de la mitad de su personal actual en la ciudad son ingenieros, o unos 1.600, y la caza furtiva de esos trabajadores del sector financiero es “bastante común” en Facebook, dijo.

La expansión podría enfrentar a Facebook contra algunas de las mayores firmas en finanzas, como Goldman Sachs Group Inc., que quiere contratar más de 100 codificadores para funciones relacionadas con la tecnología durante los próximos meses en su mayor ola de contratación de los últimos años. Goldman ha dicho que planea atacar a sus rivales en tecnología y finanzas.

Los planes de Facebook elevan aún más el perfil de la Gran Manzana como centro tecnológico líder. La ciudad ha estado apoyando activamente el sector en los últimos años, ya que ya no puede contar con Wall Street como su motor de negocios tras el impacto de la crisis financiera. Entretanto, los gigantes tecnológicos de la costa oeste han estado creciendo en Nueva York, haciéndose con propiedades inmobiliarias y agregando miles de empleados. Google, de Alphabet Inc., tiene más de 8.000 personas, principalmente en Manhattan y planea duplicar la cifra en los próximos 10 años. Y, a pesar de rechazar a Nueva York para sus planes de una segunda sede, Amazon.com Inc. emplea a alrededor de 5.000 trabajadores en la ciudad, y está contratando activamente.

Mientras los titanes tecnológicos amplían su presencia, los grandes bancos de la ciudad están gastando más que nunca en tecnología. Bank of America Corp. ha dicho que invierte aproximadamente US$10.000 millones al año en tecnología, entre ellos US$3.000 millones dedicados a nuevas iniciativas. JPMorgan Chase & Co. gasta unos US$11.000 millones al año en una fuerza de 50.000 tecnólogos. Citigroup Inc. dice que la tecnología representa el 20 por ciento de los gastos de la empresa, o alrededor de US$8.000 millones, al año.

“Nunca he visto una batalla tan feroz por el talento de ingeniería en Nueva York como la de 2019”, dijo Jovena Whatmoor, directora ejecutiva de Clutch Talent, una firma de contratación de Nueva York especializada en ingenieros de software. “Los ingenieros están abrumados por las opciones de entrevistas que aceptar”.

En los últimos tres años, la proporción de ofertas de trabajo para puestos de tecnología en el área metropolitana de Nueva York ha aumentado en casi un 10%, según los datos recopilados por el sitio web de contratación Indeed.com. La ciudad es un terreno fértil para los ingenieros. City University of New York, New York University y Columbia University están creando nuevos cursos de tecnología e institutos de investigación. Entretanto, la nueva escuela de posgrado de Cornell Tech en Roosevelt Island está produciendo empleados atractivos: ahora tiene más de 500 antiguos alumnos y un 60% de los graduados eligen quedarse en la ciudad.

Una ventaja que las compañías tecnológicas pueden ofrecer en una ciudad competitiva y costosa como Nueva York es la remuneración. Facebook ofrece un salario aproximado de US$150.000 de media para los ingenieros de software, mientras que un banco como JPMorgan generalmente ofrece US$100.000 en Nueva York, según datos recopilados por LinkedIn. Whatmoor dijo que su firma ha visto candidatos de ingeniería recibir ofertas de hasta US$200.000 de nuevas empresas, un nivel que no había visto ni siquiera hace un año.

“No hay duda de que a largo plazo esto es bueno para todos los empleadores de tecnología en Nueva York”, dijo Julie Samuels, responsable ejecutiva de la red sin fines de lucro Tech: NYC.

Al contratar más ingenieros, Facebook está “alimentando un ecosistema” en Nueva York, que crece cada año, dijo Samuels. Agregó que cada vez es más difícil para las instituciones financieras contratar talento tecnológico debido a la creciente demanda. “Somos increíblemente optimistas respecto al talento técnico que va a salir de Nueva York”. Al final, la decisión de si dedicarse a las finanzas o la gran tecnología se reduce a lo que pueden pagar”.

