Aprender inglés conversando: así funciona la apuesta de Google Traductor con IA

La barrera del idioma sigue siendo uno de los mayores desafíos para millones de personas en todo el mundo. Aunque las aplicaciones de traducción han facilitado la comprensión de palabras y frases, dominar el idioma a nivel conversacional continúa siendo una meta esquiva para muchos. Conscientes de esta realidad, Google ha incorporado en su aplicación Traductor una nueva función experimental basada en inteligencia artificial (IA) diseñada específicamente para practicar conversaciones reales en inglés de forma personalizada, flexible y desde cualquier lugar.

La novedad forma parte de una experiencia beta que ya está disponible en varios países de América, Europa, África y Oceanía. Está dirigida a personas que hablen español, francés o portugués y deseen aprender inglés, así como a usuarios angloparlantes interesados en practicar español o francés. Más allá de traducir frases, ahora la aplicación se convierte en una herramienta activa para aprender el idioma a través de simulaciones interactivas.

¿Cómo funciona la práctica conversacional?

La función de práctica está integrada directamente en la aplicación móvil de Google Traductor. Una vez instalada la versión más reciente (en Android o iOS), los usuarios pueden acceder a la pestaña “Practicar” desde la parte inferior de la pantalla. A partir de ahí, la experiencia se configura en pocos pasos:

Se elige el idioma de las instrucciones y el idioma que se quiere practicar. Se selecciona el nivel de competencia: básico, intermedio o avanzado. Se indica el motivo de aprendizaje: ya sea para viajar, trabajar, estudiar o mejorar la comunicación personal. La IA propone una serie de situaciones conversacionales personalizadas, aunque también se pueden crear desde cero o explorar más opciones.

Las actividades están divididas en dos categorías principales:

Comprensión oral , con audios breves y ejercicios interactivos.

Expresión oral, donde se practica una conversación simulada con la IA para completar tareas o responder a escenarios cotidianos.

Tecnología adaptativa para progresar

Una de las ventajas del sistema es su capacidad para ajustar automáticamente el nivel de dificultad en función del rendimiento del usuario. Tras completar cada ronda, es posible aumentar o disminuir la complejidad de las siguientes actividades. Además, la app permite hacer un seguimiento del progreso diario y modificar el nivel de competencia en cualquier momento desde la configuración.

La herramienta también incluye un sistema de retroalimentación inmediata y estímulos gamificados, como estrellas por actividad completada, que motivan al usuario a mantener la constancia en la práctica del idioma.

Aprendizaje con IA en tiempo real

Complementando la función de práctica, Google ha implementado una segunda herramienta impulsada por inteligencia artificial: la traducción en vivo de conversaciones. Esta característica permite mantener diálogos orales entre dos personas en diferentes idiomas, con transcripción simultánea en pantalla y audio, disponible ya en más de 70 idiomas.

Esta función resulta especialmente útil para situaciones como viajes, reuniones internacionales o interacciones cotidianas con personas que no comparten el mismo idioma. Basta con activar la opción “Traducir en vivo” dentro de la app para comenzar.