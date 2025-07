Así funciona el nuevo probador virtual de ropa de Google impulsado por IA

La apuesta de Google es hacer más sencilla y visual la experiencia de compra online. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Google lanzó oficialmente en Estados Unidos Try On, una nueva función que permite a los usuarios probarse ropa de forma virtual con ayuda de inteligencia artificial. Desde ahora, al buscar prendas en Google Shopping, Google Imágenes o la Búsqueda, es posible ver cómo lucirían sobre el propio cuerpo a partir de una foto personal.

Esta herramienta forma parte del llamado Shopping Graph, una base de datos que conecta millones de productos con información visual, precios y disponibilidad. Try On utiliza ese sistema para aplicar prendas digitales directamente a imágenes de los usuarios, ofreciendo una vista previa realista antes de comprar.

Aunque por ahora solo está disponible en Estados Unidos, esta tecnología marca un avance significativo en la forma de comprar ropa por internet.

Cómo funciona Try On

Al buscar una prenda como una blusa, pantalón o vestido, puede aparecer el botón “Pruébalo”. Si se selecciona, la plataforma solicita subir una fotografía de cuerpo entero. A partir de esa imagen, Google genera una visualización en la que se simula cómo quedaría la prenda elegida.

Una vez creada la imagen, esta puede guardarse, compartirse o eliminarse. La fotografía subida se almacena de forma temporal para facilitar futuras pruebas, pero siempre puede reemplazarse o borrarse.

Importante: esta función no está disponible para anuncios o productos marcados como “patrocinados”.

Requisitos para usar Try On

Tener una cuenta de Google iniciada.

Ser mayor de 18 años.

Tener activadas las funciones Actividad web y de aplicaciones y Personalización de búsqueda.

Cómo tomar una foto adecuada

Para que la IA funcione correctamente, Google recomienda que la imagen cumpla con ciertos criterios:

Foto de cuerpo completo, sin otras personas.

Fondo sin objetos ni desorden visual.

Buena iluminación.

Ropa ajustada (no prendas muy holgadas).

Evitar tomar la foto sentado o desde muy lejos.

No se aceptan fotos de menores de edad ni imágenes inadecuadas.

Solo deben subirse imágenes propias o para las que se tenga permiso de uso. Si no cumplen con las normas de Google, se pedirá reemplazarlas.

Qué esperar (y qué no)

Try On está diseñado para dar una idea visual general de cómo podría verse una prenda, pero no garantiza un ajuste exacto. Las imágenes generadas pueden tener errores, tanto en la forma corporal como en los detalles del producto. Por eso, Google recomienda revisar siempre la guía de tallas, opiniones de otros compradores y especificaciones del vendedor antes de tomar una decisión.

¿Qué pasa con las fotos?

Google hadicho que no usa estas imágenes para entrenar algoritmos, ni recopila datos biométricos. Las fotos subidas se emplean únicamente para generar la simulación de la prenda, y no se comparten con otros productos o servicios de Google. Además, los datos son gestionados con herramientas automáticas que eliminan información personal sensible, y se protegen bajo la infraestructura de seguridad de la compañía.