¿Buscando televisor para el Mundial? Estos con los nuevos televisores de LG con IA

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futurista para convertirse en un elemento esencial de la vida moderna. Según Global AI Index 2025, el 63% de los usuarios en América Latina considera que la IA tiene un impacto directo en su bienestar diario, mientras que el 70% de las empresas ya la integran en sus procesos de comunicación y experiencia del cliente.

Esta evolución no solo ha transformado la manera en que trabajamos y nos relacionamos, sino también la forma en que vivimos el entretenimiento. En este contexto, LG Electronics presentó en Bogotá la nueva generación de televisores LG AI TV 2025, una línea que marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre la marca y esta tecnología.

La inteligencia artificial de LG

“En LG no solo fabricamos pantallas, diseñamos experiencias que comprenden a las personas. La nueva inteligencia afectiva marca el paso hacia una tecnología más cercana, más intuitiva y verdaderamente humana”, aseguró Laura Piñero, especialista de marca de LG Electronics Colombia.

Llamándolo Affectionate Intelligence a su modelo de IA, LG espera redefinir la experiencia de entretenimiento en el hogar con un TV, ofreciendo una vivencia que se adapte a cada usuario, a su entorno y al tipo de contenido que consume.

“Al momento de comprar un TV LG es posible configurar hasta 10 perfiles diferentes, pero también es posible tener un solo perfil si es un dispositivo de uso colectivo, como el de sala de una casa”, le dijo Laura Piñero a El Espectador.

Una promesa para el Mundial

Equipados con el procesador α (Alpha) y el sistema operativo webOS, que se renueva cada año para integrar las últimas innovaciones, le permite a estos televisores aprender de sus usuarios, de sus preferencias y de su entorno para ofrecer una experiencia única.

“Pensando en el Mundial de fútbol del próximo año, el sistema operativo hace posibles las notificaciones de partido, es decir, poder seguir un partido desde el televisor mientras estoy viendo otro tipo de contenido”, aseguró Laura Piñero.

Además, la IA interpreta el sentido del contenido que se está reproduciendo, ajustando luz, color y sonido en tiempo real. Incluso, con videojuegos, detecta el tipo de juego y optimiza brillo, contraste y latencia para ofrecer movimientos más fluidos y precisos.

El cambio de concepto de un televisor

Adicionalmente, el televisor, a través del nuevo control remoto magic remote, puede reconocer la voz, los hábitos y las preferencias de cada usuario. De esta forma, recomienda contenido según las preferencias de cada persona detrás de cada perfil de uso.

Así, de acuerdo con la marca surcoreana, la Affectionate Intelligence (IA de LG) quiere impulsar los hogares inteligentes del futuro. Los quiere hacer capaces de identificar rutinas para crear entornos más cómodos, sostenibles y personalizados.

Una idea que no es nueva en el mercado, pero que por lo menos en Colombia solo dos fabricantes (LG y Samsung) han querido convertir en líneas de producto y un ecosistema interconectado. Haciendo del TV mucho más que un electrodoméstico más de la casa.