Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Gadgets y Apps

¿Buscando televisor para el Mundial? Estos con los nuevos televisores de LG con IA

Los televisores de LG interpretan el contexto en tiempo real para optimizar luz, color, sonido y movimiento, además de reconocer la voz, los hábitos y el entorno de cada persona, personalizando la interfaz y las recomendaciones para cada usuario.

Redacción Tecnología
05 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
LG es uno de los tantos vendedores de televisores en Colombia.
LG es uno de los tantos vendedores de televisores en Colombia.
Foto: Cortesía: LG Electronics
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futurista para convertirse en un elemento esencial de la vida moderna. Según Global AI Index 2025, el 63% de los usuarios en América Latina considera que la IA tiene un impacto directo en su bienestar diario, mientras que el 70% de las empresas ya la integran en sus procesos de comunicación y experiencia del cliente.

Esta evolución no solo ha transformado la manera en que trabajamos y nos relacionamos, sino también la forma en que vivimos el entretenimiento. En este contexto, LG Electronics presentó en Bogotá la nueva generación de televisores LG AI TV 2025, una línea que marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre la marca y esta tecnología.

Vínculos relacionados

¿Qué es Google TV y cómo se diferencia de Android TV? ¿Son lo mismo?
La apuesta de LG en televisores y monitores gamers durante el CES 2025
Este es el nuevo monitor gamer Oled de la línea UltraGear de LG

La inteligencia artificial de LG

“En LG no solo fabricamos pantallas, diseñamos experiencias que comprenden a las personas. La nueva inteligencia afectiva marca el paso hacia una tecnología más cercana, más intuitiva y verdaderamente humana”, aseguró Laura Piñero, especialista de marca de LG Electronics Colombia.

Llamándolo Affectionate Intelligence a su modelo de IA, LG espera redefinir la experiencia de entretenimiento en el hogar con un TV, ofreciendo una vivencia que se adapte a cada usuario, a su entorno y al tipo de contenido que consume.

“Al momento de comprar un TV LG es posible configurar hasta 10 perfiles diferentes, pero también es posible tener un solo perfil si es un dispositivo de uso colectivo, como el de sala de una casa”, le dijo Laura Piñero a El Espectador.

Una promesa para el Mundial

Equipados con el procesador α (Alpha) y el sistema operativo webOS, que se renueva cada año para integrar las últimas innovaciones, le permite a estos televisores aprender de sus usuarios, de sus preferencias y de su entorno para ofrecer una experiencia única.

“Pensando en el Mundial de fútbol del próximo año, el sistema operativo hace posibles las notificaciones de partido, es decir, poder seguir un partido desde el televisor mientras estoy viendo otro tipo de contenido”, aseguró Laura Piñero.

Además, la IA interpreta el sentido del contenido que se está reproduciendo, ajustando luz, color y sonido en tiempo real. Incluso, con videojuegos, detecta el tipo de juego y optimiza brillo, contraste y latencia para ofrecer movimientos más fluidos y precisos.

El cambio de concepto de un televisor

Adicionalmente, el televisor, a través del nuevo control remoto magic remote, puede reconocer la voz, los hábitos y las preferencias de cada usuario. De esta forma, recomienda contenido según las preferencias de cada persona detrás de cada perfil de uso.

Así, de acuerdo con la marca surcoreana, la Affectionate Intelligence (IA de LG) quiere impulsar los hogares inteligentes del futuro. Los quiere hacer capaces de identificar rutinas para crear entornos más cómodos, sostenibles y personalizados.

Una idea que no es nueva en el mercado, pero que por lo menos en Colombia solo dos fabricantes (LG y Samsung) han querido convertir en líneas de producto y un ecosistema interconectado. Haciendo del TV mucho más que un electrodoméstico más de la casa.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Tecnología

televisores de LG

IA de LG

nueva generación de televisores LG AI TV 2025

Affectionate Intelligence

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.