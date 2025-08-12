¿Cómo configurar la nueva opción de Uber para adultos mayores?

La opción permite un segiumiento en tiempo real de la ruta, así como una interfaz más simple y con letras e íconos más grandes. Foto: EFE - Isaac Esquivel

Recientemente Uber lanzó una actualización pensada en adultos mayores. Se trata de una configuración que hace más amigable el uso de la app para esta población, así como permitir opciones de seguimiento para que sus familiares conozcan su ubicación en medio del viaje.

“Ya sea para ir al médico, hacer compras o visitar a seres queridos, esta función busca brindar una experiencia más simple y más segura”, dijo Uber tras el lanzamiento de esta integración.

Parte de las mejoras involucran una versión más simplificada de la app, dejando únicamente lo esencial para que ellos puedan manipularla de forma sencilla. También incluye textos más grandes, menos pasos para solicitar un arrendamiento, y la posibilidad de contar con la asistencia de un familiar o cuidador.

Por ejemplo, el hijo de un adulto mayor podría asumir el rol de administrador y así ayudar a organizar los trayectos, gestionar los métodos de pago y seguir el trayecto en tiempo real. Todo desde su propia cuenta.

“En Uber siempre estamos escuchando las necesidades de los usuarios, es por esto que con esta nueva opción rediseñamos la experiencia desde cero, para que los adultos mayores puedan moverse con mayor facilidad y seguridad, y al mismo tiempo conservar su independencia, explicó Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad para la región Andina, Caribe y Centroamérica.

Estas son las principales características que trae esta nueva función:

● Interfaz simplificada: La app muestra íconos más grandes, menos botones y

pantallas reducidas para facilitar el uso.

● Destinos guardados: El adulto mayor o su familiar pueden guardar direcciones

frecuentes, como el médico, la casa o una tienda favorita, para simplificar la solicitud

de un arrendamiento a estos destinos.

● Opciones flexibles de pago: Se puede usar la tarjeta del administrador familiar, o

una tarjeta propia del usuario adulto mayor.

● Seguimiento en tiempo real: El familiar o cuidador registrado en el perfil familiar

puede seguir el trayecto paso a paso desde la app de Uber.

● Asistencia cuando se necesite: El administrador familiar puede pedir un

arrendamiento, modificar direcciones guardadas, gestionar pagos compartidos o

contactar al arrendador en nombre del adulto mayor durante el trayecto.

¿Cómo configurar esta nueva función?

1. Desde la app de Uber del familiar o administrador, abrir la sección ‘Perfil familiar’.

2. Desde ‘Agregar un nuevo miembro’ puede invitar, por ejemplo, a su madre, padre o abuelos a crear una cuenta para personas mayores.

3. Si la persona no tiene la app de Uber, recibirá un enlace para descargar y configurar su perfil.

4. A partir de ahí, el adulto mayor podrá pedir trayectos de forma independiente o con ayuda si lo necesita.

“Este producto fue desarrollado en conjunto con especialistas en accesibilidad, defensores de los derechos de las personas mayores y con la participación directa de adultos mayores, para asegurar que responda mejor a sus necesidades reales”, concluyó Uber.

Hay que recordar que esta no es la única apuesta que recientemente ha adelantado la plataforma para ajustarse a la realidad de sus usuarios. Hace un tiempo lanzó también la opción “Teens”, la cual está pensada para adolescentes, con mejoras en temas de seguridad, opciones de pago y límites de gastos.

