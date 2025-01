⁠¿Cómo jugar Free Fire? Uno de los videojuegos gratuitos más populares en Colombia

Free Fire fue desarrollado por 111Dots Studio y distribuido por Garena. Foto: Free Fire

Garena Free Fire, Free Fire Battlegrounds o Free Fire, es uno de esos títulos que les es imposible dejar indiferentes a propios o extraños. Fue desarrollado por 111Dots Studio y publicado por Garena en 2017 para dispositivos Android e iOS. Su modelo de negocio se basa en descargas gratuitas, pero microtransacciones dentro de la entrega.

De esta forma se convirtió en el videojuego móvil más descargado a nivel mundial en 2019.​ Su popularidad lo llevó a recibir el premio al “mejor juego de votación popular” de Google Play Store ese mismo año. Además, en mayo de 2020, en pleno confinamiento por cuenta de la pandemia del Covid-19​, logró tener más de 80 millones de usuarios activos diarios.

Free Fire Max, una versión mejorada del juego original, se lanzó al mercado en septiembre de 2021 para optimizar la experiencia técnica de los jugadores. Sin embargo, el título no ha estado fuera de las polémicas y en 2022, por cuenta de una demanda por derechos de autor interpuesta por el estudio Krafton -creador de PUBG: Battlegrounds-, tuvo que ser retirado de las tiendas virtuales en India.

¿En qué se basa Free Fire para ser tan exitoso? ¿Cómo se juega esta entrega tan popular entre gamers e influencers colombianos? Lo cierto es que este videojuego no se separa mucho de otras propuestas similares como el ya mencionado PUBG para celulares, Call of Duty Mobile u otros nombres más consolidados en el país como Fortnite, Valorant y League of Legends.

¿Cómo jugar Free Fire?

Su modo de juego más conocido, y casi que el único, es el Battle royale que consiste en la supervivencia del personaje que se controla en medio de una arena de batalla con otros jugadores, frecuentemente en partidas en línea. Muy parecido a lo que ocurre en Fortnite.

Las partidas pueden ser de 50 jugadores en simultáneo que aterrizan en paracaídas en el mapa o isla elegida. Parte de los objetivos durante el juego es encontrar y equipar armas para aumentar las posibilidades de mantenerse en pie hasta que no queden más jugadores con vida.

Otro de los puntos importantes para salir victorioso de Free Fire es elegir muy bien el lugar para caer en el paracaídas y adquirir elementos en la tienda online. Cabe aclarar que todas las armas simulan armamento real como rifles de asalto, granadas y otros artefactos.

Aunque parezca fácil esconderse en un rincón y esperar a que los demás gamers eliminen a los otros participantes, el juego premia a quienes más se adjudiquen eliminaciones. Además, al ser un videojuego enormemente competitivo, ningún escondite es infranqueable.

Incluso, a medida que avanza la partida, el mapa se hace más pequeño, forzando a los jugadores a encontrarse cara a cara tarde o temprano.

Gráficos y jugabilidad de Free Fire

Comúnmente, este título es descrito como uno que no exige demasiado a los procesadores, pues se trata de una entrega pensada para celulares y computadores de bajo perfil. Un punto a favor para aquellos usuarios que no tienen un equipo específicamente dedicado al Gaming.

Sin embargo, este 2025 la empresa tecnológica Infinix estrenó su smartphone Hot 50 Pro que promete una tasa de refresco de 120 Hz y 90 FPS a la hora de jugar. Dos características que maximizan las capacidades de reacción de este celular en una partida de Free Fire. Al menos así lo anuncia esta compañía que se dedica a fabricar celulares pensados para jugar al más alto nivel.

En ese sentido y según lo dicho por algunos deportistas de eSports. El videojuego de Garena se ocupa más de que funcione bajos los estándares de rendimiento más altos posibles y no ​un aspecto gráfico y visual que descreste a los jugadores. Ese no es el objetivo del juego.

Eso sí, Free Fire sigue siendo hasta hoy el cuarto título de Battle royale más descargado de la Play Store por detrás de los otros gigantes del género: PUBG Mobile, Fortnite: Battle Royale y Call of Duty: Mobile. Aun así, sigue siendo el éxito financiero más grande de Garena.​

¿Qué famosos aparecen en Free Fire?

Al igual que Fortnite, este juego se nutre de las colaboraciones con personajes y marcas para expandir su popularidad. Incluso, en 2022, el cantante canadiense Justin Bieber estrenó su sencillo “Beautiful Love” en el juego como una estrategia de marketing para ambas partes.

A Bieber se le han unido a lo largo del tiempo Cristiano Ronaldo (2020), Street Fighter V (2021), McLaren (2021), Assassin’s Creed (2022), BTS (2022), Spider-Man (2023) y más recientemente el famoso anime de Naruto a partir, del 10 de enero de 2025.

Sin duda, Free Fire es mucho más de lo que sus creadores imaginaron en sus sueños más optimistas. Todo logrado bajo un patrón repetitivo y hasta sobresaturado en el mercado de los videojuegos móviles, pero que comercialmente sigue siendo tan exitoso como el primer día.