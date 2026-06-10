Cómo ver el Mundial 2026 gratis o barato en Colombia: todas las opciones legales

Pantallas desde las cuales seguirán los partidos los miembros del Grupo de Estudios Técnicos (TSG) de la FIFA para el Mundial 2026 en Bay Harbor Islands, Florida. Foto: EFE - Leonardo Fernandez

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Restan menos de 24 horas para que comience la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 y cada aficionado del fútbol ya está pensando cómo y por dónde verá en vivo todos o algunos de los partidos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario desembolsar un único valor o mensualidad para disfrutar de la Copa del Mundo. Aún así, tanto la FIFA como las señales abiertas en Colombia tienen opciones gratuitas.

Eso sí, si su objetivo es ver todos y cada uno de los 104 compromisos del Mundial 2026, no lo podrá hacer gratis, al menos no de manera legal. Vale la pena recordar que los derechos televisivos son vendidos a las productoras.

Por eso, aquí están todas las opciones legales y gratuitas para que pueda gozar de Norteamérica 2026; el mundial más grande de la historia y el regreso de la selección de Colombia a una cita orbital luego de ocho años de sequía.

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¿Dónde ver el Mundial 2026 gratis desde Colombia?

Gol Caracol y Ditu

Caracol Televisión, al ser un canal de señal abierta, pondrá su transmisión a disposición de todos los colombianos gratuitamente. Sin importar su operador de cable o su antena TDT (Televisión Digital Terrestre), podrá ver en vivo 35 encuentros de la Copa del Mundo 2026, incluidos los de la selección.

Ditu será su homólogo digital que retransmitirá por internet la señal original del Gol Caracol a través de su plataforma de streaming, disponible tanto en dispositivos móviles (celulares, tablets y computadores portátiles) como en televisores, monitores y otros dispositivos fijos o con poca movilidad.

RCN y Deportes RCN

Al igual que el otro canal privado del país, RCN transmitirá 35 partidos, incluidos los de Colombia, a través de su señal abierta de televisión. Como ocurre con Caracol, esta transmisión estará disponible para cualquier persona que tenga acceso a un televisor, sin importar su ubicación o modelo.

Además, su app de Deportes RCN funcionará como retransmisor digital que tendrá estos mismos cotejos a través de la aplicación y vía internet. Para acceder a ella será necesario descargar la plataforma en el dispositivo donde quiere ver el juego y registrarse para poder ver todo este contenido gratuito.

YouTube

Finalmente, la última opción gratis y legal para ver la Copa del Mundo desde Colombia es la famosa plataforma de videos, YouTube. El gigante audiovisual transmitirá, también por medio de streaming, todos los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, solo serán los primeros 10 minutos de cada uno.

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Intermitencia de la señal en el Mundial 2026

Televisión abierta : al ser una señal transmitida por aire, las incidencias podrían tardar entre dos y ocho segundos en llegar.

Televisión por cable : al ser una señal transmitida por un cable, las incidencias podrían tardar entre cinco y nueve segundos en llegar.

Televisión satelital : al ser una señal transmitida por un satélite, las incidencias podrían tardar entre siete y 10 segundos en llegar.

Streaming de baja latencia : al ser una señal transmitida por una conexión a internet optimizada, las incidencias podrían tardar entre seis y 15 segundos en llegar.

Streaming estándar: al ser una señal transmitida por una conexión a internet normal, las incidencias podrían tardar entre 15 y 25 segundos en llegar.

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