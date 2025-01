¿No conoce la historia de The Last of Us Part I? se la contamos en esta historieta

The Last of Us: Part I es un videojuego estrenado inicialmente en 2013 para la PlayStation 3. Foto: Epic Games

En 2004, Neil Druckmann, hoy copresidente de Naughty Dog, presentó una idea de videojuego durante una clase en la Universidad Carnegie Mellon. Se trata de un oficial de policía que ayuda a una joven a sobrevivir de un apocalipsis zombi. Aunque no obtuvo la mejor calificación se quedó con la idea en su cabeza y la desarrolló con el tiempo.

Ese concepto evolucionó más cuando Druckmann supo de la existencia del hongo Cordyceps por un documental en 2006. Este elemento de la realidad lo quiso agregar a su videojuego, apenas en pañales, pero con la variación ficticia de que muta y afecta a los humanos convirtiéndolos en caníbales violentos. Así fue como en 2009 inició el desarrollo de The Last of Us.

Bruce Straley, el otro creador del juego, dijo esto durante la producción. “Ya he visto varias buenas historias en la literatura y el cine. Ahora quiero verlas en los videojuegos”. De esta forma, en 2011 fue anunciado el título y finalmente el 14 de junio de 2013, cinco meses antes del lanzamiento de la PlayStation 4, salió a la venta la entrega que sería exclusiva de Sony.

The Last of Us recibió una calificación de 95 puntos sobre 100 en Metacritic y en apenas una semana vendió más de un millón de copias. Al cabo de tres semanas ya había comercializado 3,4 millones de copias y a cuatro años de su estreno ya eran 17 millones. Fue tal su éxito que se lanzó una versión remasterizada para la PlayStation 4 y un remake para la PS5 en 2023.

La narrativa, el arco dramático y el desarrollo de personajes fueron los elementos más valorados por la crítica y los jugadores. Joel y Ellie se convirtieron en un símbolo del Gaming y sus vivencias aún le sacan una lágrima a más de uno. Este juego es un claro ejemplo que no siempre un título tiene que ser divertido para ser exitoso, pues The Last of Us es todo menos divertido.

Se trata de una de las tramas mejor contadas en la historia de los videojuegos y uno de los mejores exclusivos de la historia de PlayStation. Una relato que le robó el corazón a millones de gamers e inspiró una serie con el mismo nombre en HBO Max. Por eso, aquí está la historia de The Last of Us: Part I en una infografía. No se incluyeron los acontecimientos del DLC (contenido descargable) de The Last Of Us: Left Behind, se los dejaremos a su curiosidad o ganas de jugar el videojuego, lo primero que ocurra.