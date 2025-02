Diego Armando Maradona regresa al “FIFA” luego de superar líos legales con EA

Diego Armando Maradona fue campeón del mundo con Argentina en la Copa Mundial de México 1986. Foto: EA Sports

Diego Armando Maradona es de esos futbolistas que son sinónimo de este deporte. Pasó por equipos como Argentinos Juniors, Boca Juniors, FC Barcelona y Napoli, pero sin duda su huella más indeleble la dejó en la selección argentina. Con su equipo nacional participó en cuatro Copas del Mundo y tocó el cielo en la de México 1986 donde se coronó campeón.

Luego de su retiro en 1997 siguió siendo influyente en el mundo del fútbol y una de sus primeras apariciones en un videojuego fue en 2010 FIFA World Cup South Africa. En esta cita orbital el ‘pelusa’ ofició como director técnico de la selección de Argentina y de ahí para adelante apareció en otros juegos de la saga “FIFA” como un jugador icono.

Sin embargo, desde FIFA 22, casi dos años después de su muerte, el exfutbolista no aparece en un título de esta franquicia por no estar de acuerdo en el uso de su imagen con Electronic Arts (EA) el estudio desarrollador y publicador de las entregas. Ahora, y con la franquicia renombrada como EA Sports FC, Maradona vuelve a deleitar a los gamers con su talento natural.

Maradona en EA Sports FC 25

Con este minimalista anuncio en X (antes Twitter) EA Sports dio a conocer la fecha en que volverá a estar disponible uno de los deportistas más importantes en la historia de Argentina. Esta será el 14 de febrero de 2025, día que coincide con la celebración de San Valentín.

Aunque aún se desconoce en que modos de juego será elegible “el Diego”, se presume que Ultimate Team será el sitio elegido para alojar su carta tipo leyenda. No obstante, otros jugadores que no utilizan este modo online esperan poder verlo en las partidas offline.

Eso sí, llegar a este acuerdo con la familia de Maradona no fue un trabajo fácil, pues las tensiones entre EA y el futbolista fallecido vienen desde 2017. En esta ocasión, EA Sports utilizó un cartel para promocionar su nuevo FIFA 18 y lo hizo con una imagen de Diego Armando en el Allianz Stadium, estadio de la Juventus, máximo rival del Napoli, club donde se hizo ídolo Diego.

¿Maradona el salvavidas del FC 25?

Con esta movida de marketing, EA Sports espera mejorar los resultados comerciales de su más reciente título, pues aún hay muchos jugadores jugando la entrega anterior. En el balance financiero de enero de 2025 de Electronic Arts la empresa norteamericana reportó una caída del 16% en el valor de sus acciones en la bolsa de Estados Unidos.

Este número representó perdidas por casi US $6.000 millones e incluso Andrew Wilson, CEO de EA, ha dicho públicamente que este videojuego no ha cumplido las expectativas. El director ejecutivo también señaló que aunque en sus primeros meses el juego se vendió bien, con el paso del tiempo no fue capaz de acelerar y ni siquiera mantener el ritmo.

Wilson alude estos resultados a un desinterés en EA Sports FC 25 poco tiempo después de su lanzamiento. Por eso, el estudio lanzó una actualización para cambiar algunos aspectos sustanciales en la jugabilidad, uno de los puntos que más tiene desencantados a los amantes del fútbol con este videojuego.