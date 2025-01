¿Es Elon Musk un rey de los videojuegos? Bueno, quizá no

Miles de jugadores fueron a X para acusar a Musk de “inflar” su cuenta, es decir, de pagar por mejoras en sitios web de terceros o de contratar personas para que jugaran en sus cuentas, práctica que en inglés se denomina “boosting”. Foto: EFE - KEVIN LAMARQUE / POOL

Es una afirmación que Musk ha repetido a través de los años. Tiene una cuenta en X, su plataforma de redes sociales, dedicada a publicar momentos destacados de sus sesiones de juego. Ha participado en emisiones en directo con algunos de los mejores jugadores de videojuegos competitivos del mundo en plataformas como Twitch. Incluso ha grabado su nombre en las tablas de clasificación mundial de algunos juegos.

Pero la semana pasada, la comunidad de videojugadores a la que lleva tiempo intentando impresionar se volvió contra él. Todo comenzó con una emisión en directo de Musk jugando “Path of Exile 2″, un popular juego de rol y acción conocido por su dificultad. A pesar de que su cuenta mostraba que había conseguido uno de los niveles más altos del juego, su forma de jugar parecía la de un aficionado.

Los detectives de internet grabaron videos en YouTube y se fueron a Reddit para analizar su forma de jugar, exponiendo los errores que cometería un novato. Otros jugadores señalaron que la cuenta de Musk en “Path of Exile” ha estado activa en momentos en los que él mismo no podía haber estado jugando, como el lunes por la mañana, mientras asistía a la toma de posesión de Trump. El estado de la cuenta de Musk indicaba que estaba conectado al juego y dentro de un “mapa”, lo que significaba que era posible —aunque no seguro— que alguien en la cuenta estuviera jugando mientras Musk estaba sentado detrás de Trump.

“¿Cómo estás ahí?”, preguntó un creador de contenido mientras veía una pantalla dividida del videojuego y de Musk en la Rotonda del Capitolio, mientras Trump juraba su cargo. “¿Cómo estás justo ahora en las Cavernas Sulfúricas, Elon?”.

Miles de jugadores fueron a X para acusar a Musk de “inflar” su cuenta, es decir, de pagar por mejoras en sitios web de terceros o de contratar personas para que jugaran en sus cuentas, práctica que en inglés se denomina “boosting”. Era el equivalente en los videojuegos al valor robado (el acto de hacerse pasar fraudulentamente por un miembro del servicio militar).Es raro que cualquier cosa que toque el multimillonario, ya sea lanzar cohetes o matar hombres cabra digitales, resulte en algo más que polémica. Pero para Musk, ser un “jugador serio” es una parte clave de la identidad que ha intentado proyectar: el más nerd de los nerds polimáticos que es a partes iguales magnate de la industria automotriz, pionero espacial y empresario tecnológico en serie.

Incluso en un momento en el que se ha convertido en una de las personas más poderosas del gobierno de Trump, ha hecho todo lo posible por demostrar que aprecia la cultura de los videojuegos. Y entre el “fandom” muy en línea y muy masculino de Musk, las grandes habilidades con los videojuegos son algo digno de admiración.

“Quiere que la gente lo admire de verdad”, afirmó Rod Breslau, veterano analista y consultor de videojuegos. “Necesita ser bueno en los videojuegos para poder verse cool ante todos los fans, todos sus eventos tecnológicos, toda la gente que está en su mundo tecnológico, de videojuegos y de IA”.

Musk lleva años buscando tener un papel destacado en el mundo de los videojuegos. Según la biografía del multimillonario escrita por Walter Isaacson, Musk exigió tener un personaje en “Cyberpunk 2077″, la muy publicitada franquicia de videojuegos futurista que debutó en 2020. (Su exnovia Claire Boucher, que interpreta música bajo el seudónimo de Grimes y con quien tiene tres hijos, interpretó a un personaje en el juego).

Ha hecho emisiones en directo de sí mismo jugando a “Diablo 4″, la tenebrosa serie de juegos de monstruos que batió récords de ventas cuando salió a la venta. Y ha adulado el exitoso juego de rol “Elden Ring”, calificándolo como “el arte más hermoso” que había visto nunca en una publicación en X.

Pero los jugadores más acérrimos se han mostrado escépticos. En 2022, Musk levantó sospechas en la comunidad de jugadores cuando publicó una foto de las características y equipamiento de su personaje de “Elden Ring”. Los fans del juego lo calificaron de “basura”, compuesta por una serie de elecciones de equipamiento sin sentido realizadas por alguien que parecía no tener ni idea de cómo se jugaba “Elden Ring”.

Musk habló de su afición a los videojuegos en una entrevista en noviembre con Joe Rogan, el famoso podcaster. Musk citó una tabla de clasificación no oficial en la que aparecía como uno de los 20 mejores jugadores de “Diablo 4″ del mundo.

Los jugadores se preguntaron cómo era posible. La cantidad de tiempo necesaria para conseguir algunos de los objetos y habilidades que había obtenido el personaje de Musk —hasta 10 horas de juego al día, según algunas estimaciones— no parecía coincidir con su agenda de viajes y eventos.

Musk respondió a los detractores en mensajes en X —algunos de los cuales borró más tarde— y atacó a algunos de los críticos por sus propias habilidades de juego.

Pero hace una semana, admitió ante Nicholas Hayes, una personalidad de YouTube dedicada a los juegos, que, en efecto, había inflado sus cuentas.

En los mensajes que Hayes compartió en un video de YouTube, preguntó al multimillonario si inflaba las cuentas, y Musk respondió con un emoji del 100%.

“Es imposible vencer a los jugadores de Asia si no lo haces”, dijo Musk en los mensajes. Luego compartió el video en su propia cuenta de X. No respondió a las peticiones de comentarios.

En una entrevista con The New York Times, Hayes dijo que no le sorprendía la revelación. Ha jugado “Diablo” con Musk en el pasado, y recordaba momentos en los que el multimillonario daba a entender que no había ganado él mismo el equipamiento de su personaje, o que otro jugador se lo había regalado.

“A ver, es Elon Musk”, dijo Hayes. “Si juegas con él, probablemente le darás un montón de cosas”.

Aun así, Musk defendió sus habilidades para los videojuegos, y dijo en los mensajes a Hayes que el “boosting” es habitual entre los jugadores de élite en “Diablo”. Y dos de las madres de sus hijos han salido en su defensa.

Algunos jugadores de “Path of Exile” que sabían que Musk era un ávido jugador desde hacía décadas se sintieron decepcionados al descubrir que había pagado para mejorar su cuenta, entre ellos Dennis Fong, uno de los primeros jugadores profesionales de deportes electrónicos.

En una entrevista, Fong contó que había jugado al videojuego “Quake” en los mismos servidores de la Universidad de Stanford que Musk en la década de 1990 (Musk no era estudiante). “Tenía una habilidad aceptable”, dijo Fong sobre Musk, que utilizaba el seudónimo Zip2, el nombre de la empresa que había creado recientemente. “No era uno de los mejores del mundo”.

Cuando Musk presumió de su juego de “Diablo” en X y en el pódcast de Rogan el año pasado, Fong dijo que quería creer que era cierto, ya que “Diablo” se considera generalmente un juego fácil sin mayor entorno competitivo. Pero tras ver su jugabilidad de “Path of Exile”, dijo Fong, era “obvio que no tenía ni idea de lo que estaba pasando”.

Breslau dijo que Musk le recordaba a un adolescente. “En ese sentido”, añadió Breslau, “es un auténtico jugador de videojuegos”.

