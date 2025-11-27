¿Está buscando computador para el home office? Esta puede ser una buena opción

El nuevo computador portátil ExpertBook P3 de Asus. Foto: Daniel Montoya Ardila

El pasado miércoles 26 de noviembre de 2025, Asus anunció oficialmente en Colombia la llegada de su nuevo ExpertBook P3 y las series PM3406 y PM3606. Estos computadores portátiles están diseñados para organizaciones, instituciones educativas y empresas que buscan equipos potentes y con inteligencia artificial (IA).

La ExpertBook P3 está potenciada con procesadores AMD Ryzen AI, los cuales incorporan una NPU de 50 TOPS. Lo anterior le permite al dispositivo mejorar notablemente su desempeño en videollamadas, seguridad, productividad y experiencias multimedia. Todo esto sin depender de los servicios en la nube.

Al ser una laptop con Windows 11 Pro, responde a las necesidades de organizaciones modernas que exigen rendimiento y confiabilidad en cada tarea. Su hardware incluye pantallas de alta calidad de 14 y 16 pulgadas con resoluciones WUXGA y WQXGA, además de una intensidad en el brillo de hasta 400 nits.

Adicionalmente, poseen una memoria DDR5 de hasta 64 GB con la oportunidad de poseer doble SSD, unidad de estado sólido para el almacenamiento interno. Pasando al PM3406 y el PM3606, estos tienen wifi 6 y wifi 7 respectivamente. Eso sí, ambos cuentan con Bluetooth 5.4 y puertos USB-C, HDMI 2.1 y USB-A.

Funciones con IA

Gracias a su NPU y la inteligencia artificial, estos nuevos productos de Asus integran cancelación de ruido por y una webcam Full HD. Además, tiene un lector de huella en el botón de encendido, chasis reforzado y teclado resistente a derrames.

Todo esto en busca de mitigar los daños luego de los típicos accidentes en las oficinas con el café y el agua. Eventualidades que en algunos casi se incrementan cuando se trata de trabajo en casa (home office) o en un lugar público (coworking).

Sus 50 TOPS de procesamiento neuronal, le dan a estos equipos la capacidad de desempeñarse mucho mejor que la mayoría de los equipos pertenecientes a este segmento de mercado. Desde reescalado de imágenes, hasta asistente en reuniones.

Seguridad nivel Windows 11 Pro

El nuevo modelo posee Windows 11 Pro, plataforma recomendada por la industria para garantizar continuidad operativa, protección reforzada y administración centralizada. Los controles de privacidad integrados, la protección de identidad y credenciales y la integración total con herramientas de administración remota son solo algunas de las bondades en ciberseguridad de este sistema operativo.

Finalmente, al igual que toda la línea ExpertBook, este modelo P3 cumple la certificación militar MIL-STD-810H, la cual garantiza resistencia a caídas accidentales, golpes ocasionales, vibraciones, cambios de temperatura y uso intensivo.

Desde El Espectador podemos asegurar, pues conocimos el producto de primera mano, que su diseño ligero y su chasis reforzado la convierten en una herramienta idónea para todas esas pequeñas y medianas empresas que tanto pululan en el país.