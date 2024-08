Esta es la popular aplicación de diseño para iPad que busca ir en contra de la IA

La compañía aseguró que no implementarán inteligencia artificial generativa en sus productos. Foto: Procreate

El uso de la inteligencia artificial generativa en espacios creativos está desatando un debate en la comunidad artística y tecnológica. Mientras algunos ven esta tecnología como una herramienta innovadora que potencia la creatividad, otros la consideran una amenaza que puede desplazar a los creadores humanos y desvirtuar el arte auténtico.

La mayoría de las aplicaciones de diseño populares en el mercado, como la suite de Adobe y Canva, ya están implementando herramientas con IA generativa. En un año en el que esta tecnología ha ganado tanto protagonismo en el mundo y en diversos sectores, esto es comprensible. Sin embargo, Procreate dejó clara su postura el pasado 18 de agosto: ‘La creatividad se hace, no se genera’.”

La popular aplicación de diseño para iPad se opuso a la implementación de IA generativa en su plataforma y además su CEO, James Cuda, prometió no introducirla nunca en sus productos, según confirmó a través de la cuenta de X de Procreate.

La empresa afirmó en el comunicado de su página web que, aunque el aprendizaje automático es una “tecnología atractiva con muchos méritos”, el camino que sigue actualmente no es el adecuado para su plataforma.

“No vamos a introducir ningún tipo de IA generativa en nuestros productos”, anunció James Cuda el vídeo publicado en X. “No me gusta lo que le está pasando a la industria y no me gusta lo que le está haciendo a los artistas”, agregó.

Los conflictos de la comunidad creativa alrededor de la IA generativa está motivada por dos preocupaciones principales: que se hayan entrenado modelos de IA con sus contenidos sin consentimiento ni compensación, y que la adopción generalizada de la tecnología reduzca en gran medida las oportunidades de empleo. Por esa razón, en su página web dejó claro los puntos que ellos apoyan y los motivos que llevan a la compañía a alejarse de estas herramientas en la plataforma.

No IA generativa: Procreate asegura que es esencial no implementar esta tecnología para “respetar profundamente” las habilidades de los artistas creativos.

El trabajo pertenece al autor: La plataforma indica que no tienen acceso a los diseños creados por los artistas debido a su configuración. Lo que evita cualquier tipo de entrenamiento de modelos de IA.

La privacidad es una prioridad: La actividad del usuario no se rastrea en otras aplicaciones, de acuerdo a la compañía.

En el comunicado, la aplicación manifestó que no va tras una tecnología que suponga una amenaza para la creatividad humana, aunque esto pueda hacer que la empresa “parezca correr el riesgo de quedarse atrás”.

El anuncio fomentó el elogio generalizado de los creativos en línea, descontentos con la forma en que otras empresas han gestionado el creciente aluvión de herramientas de IA generativa.

Le podría interesar: iPhone 16: lo que se puede esperar del próximo teléfono de Apple

En 2022 Clip Studio Paint, una aplicación de ilustración, abandonó sus planes de introducir funciones de generación de imágenes después de que el anuncio fuera criticado en redes por sus usuarios.

De igual forma, otras empresas de la industria de tecnología y diseño como Wacom, fabricante de tabletas de dibujo, también pidió disculpas por utilizar, supuestamente de forma involuntaria, herramientas impulsadas por IA en sus productos por reacciones similares entre los usuarios.

Adobe también ha sido un objetivo de críticas por sus actualizaciones y los nuevos servicios con inteligencia artificial. Tras las polémicas sobre el uso de los datos, la compañía aseguró que no entrena su modelo de IA con el contenido de los usuarios.

En comparación a los anteriores casos de sus rivales, Procreate logró una notable aceptación entre los usuarios, destacándose por su enfoque en la simplicidad y accesibilidad.

A diferencia de otras herramientas como Adobe y Clip Studio Paint, que adoptaron modelos de suscripción continua, Procreate se mantiene fiel a un modelo de compra única, permitiendo a los usuarios adquirir la aplicación por un precio único de USD $12,99. Este enfoque ha sido bien recibido por creativos que prefieren evitar los compromisos a largo plazo que implican las suscripciones recurrentes.

Le recomendamos leer: Fortnite vuelve a iOS y Android con la llegada de Epic Games Store a celulares

Otro aspecto que está jugando a favor de posturas como las de Procreate es su firme promesa de no integrar inteligencia artificial generativa en sus productos. Para muchos diseñadores creativos, que han visto cómo las alternativas en el mercado empiezan a depender cada vez más de la IA, esta decisión es un alivio.

La promesa de mantener una experiencia de usuario sin IA generativa es un factor diferenciador que puede ser clave entre los usuarios, ya que proporciona a los artistas una mayor sensación de control sobre su trabajo y un entorno más cercano a sus métodos tradicionales de creación.

“No sabemos exactamente adónde va a ir esta historia, ni cómo acaba, pero creemos que estamos en el buen camino para apoyar la creatividad humana” concluyó Cuda en el video publicado en X.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.