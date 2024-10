Este es el juego de terror, del creador de Resident Evil, que se va de PS Plus

The Evil Within se estrenó por primera vez en 2014 y su secuela se lanzó tres años después. Foto: The Evil Within

Shinji Mikami es la mente creativa detrás de Resident Evil, la franquicia de terror más famosa de la industria de los videojuegos. Sus casi 160 millones de copias vendidas lo avalan como una referencia dentro de esta categoría del Gaming y su propio creador también se ha encargado de que su legado terrorífico no se limite a la saga de zombies. Y ese es el caso del título de terror disponible en PlayStation Plus.

Este servicio por suscripción todos los meses o cada dos semanas actualiza su catálogo con nuevas entregas que comienzan a hacer parte de la membresía. Sin embargo, así como ingresan juegos al repertorio, también hay otros que lo abandonan. Ese es el caso de The Evil Within, otra creación de Shinji Mikami que estará disponible en PlayStation Plus hasta el próximo 15 de octubre de 2024.

Este videojuego fue estrenado originalmente el 14 de octubre de 2014, hace casi una década. Desarrollado por Tango Gameworks y distribuido por Bethesda Softworks cuenta la historia de un mundo distorsionado de pesadillas y criaturas aterradoras. Se juega desde la perspectiva de la tercera persona e incluye el uso de armas de fuego, armas blancas y el modo sigilo a través de niveles.

La secuela, The Evil Within 2, fue lanzado al mercado tres años después para las consolas de octava generación PlayStation 4 y Xbox One. Ambos juegos han sido lanzados en octubre, época de Halloween, lo que no es casualidad, pues la popularidad de este tipo de entregas de terror se incrementa por este mes del año. Por eso los últimos días de The Evil Within en PS Plus sean en vísperas de la Noche de Brujas.

¿Cuándo sale The Evil Within de PlayStation Plus?

Este videojuego pertenece al género de supervivencia, por lo que quienes decidan probarlo antes de que salga del catálogo de PlayStation Plus el 15 de octubre, pueden esperar un monstruo en cada nivel acechándoles la espalda mientras intentan recolectar todos o la mayoría de coleccionables.

Una de las diferencias entre esta propuesta y Resident Evil es que la sangre es mucho más frecuente y el papel del gamer es llevar sano y salvo a Sebastián Castellanos, un detective, a la puerta más próxima. En lo que sí tienen similitudes ambos juegos es que los protagonistas investigan una serie de asesinatos.

En The Evil Within es fundamental el modo sigilo porque hay momentos ideales para enfrentar al jefe de cada nivel, al menos si no quiere terminar despedazado en una esquina. Además, la gestión de recursos y la resolución de puzles son otros ítems importantes para mantenerse con vida por el mapa.

Wishing The Evil Within & The Evil Within 2 a very happy anniversary this week. 🎉 🎂 pic.twitter.com/W1aZ3i8btD — Bethesda (@bethesda) October 13, 2022

¿Qué otros juegos abandonan PlayStation Plus?

En total son 11 juegos los que se van del repertorio de PlayStation Plus en sus planes estándar (Extra) y premium (Deluxe). Estos son los otros 10 videojuegos aparte de The Evil Within que solo estarán disponible hasta el 15 de octubre.