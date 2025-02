Este fue el desconocido videojuego que ganó el Grammy a mejor banda sonora

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, ganador al Grammy a mejor banda sonora de un juego o medio interactivo. Foto: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

El Premio Grammy a la mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos es mucho más reciente que la propia ceremonia. Se entregó por primera vez en la edición número 65 (2023) y se introdujo en la gala para dar reconocimiento a la música en la industria de los videojuegos.

Este aspecto en el desarrollo de un título ha cobrado cada vez más relevancia, desde que Sony cambió los sintetizados por sonidos reales en su PlayStation 1. Por eso, este galardón valora la música hecha específicamente para este medio. Antes, los juegos estaban atados a la categoría al mejor álbum de banda sonora para medios visuales.

Aquí se situaban las bandas sonoras para el cine, la televisión y el Gaming, pero ningún juego logró ganar el premio. Tan solo alcanzó una nominación a esta categoría en 2013 por parte de Journet. Así fue de 1960 a 2022, hasta que la academia decidió crear El Premio Grammy a la mejor banda sonora para videojuegos.

Su primer galardonado fue Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok y el segundo (2024) fue Star Wars Jedi: Survivor. Hasta ahí, todos títulos reconocidos a nivel comercial o pertenecientes a una franquicia valorada por la crítica. No obstante, el ganador de 2025 fue un nominado que en la política le llamarían “oversize”.

Ganador a la mejor banda sonora de un videojuego

En medio de una lista de nominados compuesta por: Avatar: Frontiers of Pandora, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Outlaws y el DLC de God of War Ragnarök: Valhalla; el remake de Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord fue el juego que se impuso.

Incluso, este clásico del genero RPG (juego de rol) logró ganarle a Bear McCreary, compositor del DLC de God of War Ragnarök: Valhalla. Este estadounidense es el único músico nominado a este premio en sus tres ediciones, pero nunca ha podido conseguirlo.

Cabe recordar que el Grammy es entregado al compositor, no a los desarrolladores o al estudio del videojuego. En este caso la galardonada fue Winifred Phillips. Esta mujer tiene una experiencia de más de dos décadas en la industria del Gaming. Sus composiciones han estado presentes en juegos como God of War, LittleBigPlanet 2, Sackboy: Una aventura a lo grande y Assassin’s Creed 3: Liberation.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Respecto al juego, fue desarrollado por Andrew C. Greenberg y Robert Woodhead en 1981 para computador. El producto que fue premiado en la ceremonia de los Premios Grammy 2025 es un remake a cargo de Digital Eclipse que se lanzó en septiembre de 2023 para PC y Nintendo Switch.

La entrega hace parte de los juegos de rol al estilo de Dungeons & Dragons y fue uno de los primeros en tener gráficos a color. Además, para muchos está catalogado como uno de los mejores juegos en la historia de los RPG.

Es el primer videojuego de una franquicia a la cual también pertenecen Wizardry II: The Knight of Diamonds y Wizardry III: Legacy of Llylgamyn. Finalmente, el título original fue el más exitoso para la Apple II y en menos de un año vendió casi 25.000 copias, una cifra impresionante para la época. Tan asombrosa como su reciente victoria en los premios de música más importantes del mundo.