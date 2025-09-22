Estos audífonos le pueden ayudar a escuchar mejor y cuidar su salud auditiva

Al menos siete millones de personas en Colombia padecen algún tipo de perdida auditiva. Foto: GAES

Según el Ministerio de Salud de Colombia, en el país, siete millones de personas, casi el 17% de la población, viven con una pérdida auditiva. Una condición que puede ir desde la más leve, hasta la más grave, afectando notoriamente la calidad de vida.

Además, la exposición constante a sonidos fuertes, el uso de audífonos sin control de volumen y los cambios bruscos de presión en actividades como el buceo o el senderismo en altura pueden afectar la capacidad de escuchar de cualquier persona, sea cual sea su edad.

“Estos factores pueden desencadenar daños auditivos, temporales o permanentes. Se deben cuidar los oídos con la misma atención que se cuida la alimentación o el estado físico”, dijo Lorena Romero, audióloga y gerente comercial de GAES Colombia.

GAES es marca de Amplifon dedicada a la salud auditiva, proporcionando soluciones personalizadas a individuos que sufran de algún tipo de disminución en su capacidad de escucha. Posee una red de más 20.000 empleados y 10.000 centros en 26 países de cinco continentes diferentes.

Ahora, GAES, ofrece un par de audífonos que a partir de su diseño, confortabilidad y durabilidad prometen una opción para aquellas personas que no tengo su oído al 100%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los 40 y 45 años se pierde buena parte de la capacidad auditiva como consecuencia natural.

Audífonos para escuchar más y mejor

Siendo la pérdida auditiva el problema principal que este artefacto atiende, estos nuevos audífonos presentan una coraza liviana y discreta. Cuenta con una configuración completamente automatizada y una autonomía en la batería de 39 horas.

“Esta nueva referencia desde GAES busca seguir brindando tecnología de vanguardia para guiar la experiencia de los usuarios, ajustándose a sus necesidades. Lo importante es que la innovación haga más fácil la vida de quienes requieren un soporte para su audición”, afirmó la audióloga y gerente comercial de GAES.

Caracterizada por su tecnología Bicore, este nuevo producto brinda resistencia al agua, la humedad, altas temperaturas y polvo. En ciertas referencias, los audífonos son inmunes al maquillaje y ciertos químicos que podrían afectar su funcionalidad y durabilidad.

¿Qué hacer para proteger los oídos?

En situaciones con alta exposición al ruido, como motociclismo, conciertos o vientos fuertes, es bueno utilizar implementos que cubran el tímpano. En deportes acuáticos, evitarla entrada de agua a la cavidad auditiva es fundamental para cuidarlos. Ayuda a prevenir infecciones. Si presenta o ha presentado molestias como zumbidos o una disminución en la capacidad de escucha, no está de más a hacer un chequeo con su médico. Tras exponerse a sonidos fuertes, siempre es bueno tomar descansos auditivos y permitir que los oídos se recuperen en un entorno natural en silencio.

Proteger la audición es un acto de conciencia. Es mantener la nitidez y durabilidad de un sentido tan importante como la capacidad de escuchar. Para finalizar, el hueso más pequeño y el más duro del cuerpo humano se aloja en el oído, pero eso no significa que no requiera de cuidado y cariño.