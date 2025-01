Estos son los juegos con que Xbox Game Pass y PlayStation Plus inauguran el 2025

Xbox Game Pass le da la bienvenida a Diablo y PlayStation Plus hace lo mismo con Need for Speed: Hot Pursuit. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Apenas comienza el 2025 y dos de las tres compañías más importantes en la industria de los videojuegos reciben el Año Nuevo con títulos para los catálogos de sus servicios por suscripción. Se trata de Xbox Game Pass y PlayStation Plus.

El de la X verde del Gaming es sin lugar a duda la membresía más consolidada en el mercado por su amplio repertorio de títulos y la posibilidad de jugar tanto en consolas, PC y el innovador servicio en la nube. Además, ofrece juego en línea a cambio de un cargo mensual.

Por el lado de la empresa japonesa, este servicio se divide en tres planes: Essential (básico), Extra (estándar) y Deluxe (premium). Todos tienen incluido el juego online y lo que los diferencia es el tipo de videojuegos presentes en su catálogo. Por ejemplo, el plan Deluxe brinda la posibilidad de jugar clásicos de la PS1, PS2 y el repertorio de Ubisoft.

Por eso, entérese aquí de las siete entregas que estarán disponibles para todos los usuarios de Xbox Game Pass y los tres a disposición de los clientes de PlayStation Plus. Además, así como algunos llegan otros se van; así que aquí también están los títulos que abandonan cada uno de los servicios. Un adelanto, un clásico de terror dejará PlayStation Plus en enero de 2025.

Juegos nuevos en enero con Xbox Game Pass

Road 96 (7 de enero) disponible para consolas, PC y la nube Lightyear Frontier (8 de enero) disponible para Xbox Series X|S My Time at Sandrock (8 de enero) disponible para Xbox Series X|S y Xbox One Robin Hood-Sherwood Builders (8 de enero) disponible para Xbox Series X|S Rolling Hills (8 de enero) disponible para Xbox Series X|S y Xbox One EA Sports UFC 5 (14 de enero) disponible para Xbox Series X|S y la nube Diablo (14 de enero) disponible para PC

Por otro lado, los videojuegos que dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass serán: Common’Hood, Escape Academy, Exoprimal, Figment, Insurgency Sandstorm y Those Who Remain.

your latest shipment of games is on the way 🚛https://t.co/7BnHPTa8Nf pic.twitter.com/Ge35P0MkrL — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 7, 2025

Juegos nuevos en enero con PlayStation Plus

Need for Speed: Hot Pursuit disponible para la PlayStation 4 Suicide Squad: Kill the Justice League disponible para la PlayStation 5 The Stanley Parable: Ultra Deluxe disponible para la PlayStation 4 y PlayStation 5

Por otro lado, los videojuegos que dejarán de estar disponibles en PlayStation Plus, específicamente en los planes Extra y Deluxe, serán: Resident Evil 2, Life Is Strang, Life Is Strange: Before The Storm, Just Cause 3, Just Cause 4 / Reloaded, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Legend of Mana, Secret of Mana, Dragonball Fighter y Hardspace: Shipbreaker.