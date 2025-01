Estos son los juegos ganadores de los Xbox Excellence Awards 2024

Al igual que PlayStation, Xbox también organizó sus propios premios para reconocer el trabajo de sus desarrolladores de videojuegos. Foto: Pexels

Así como en la industria de la música, el cine o la televisión, los videojuegos también tienen una serie de premios que reconocen el valor, la excelencia y el éxito de este tipo de productos. Sin embargo, lejos de estar centralizados en una sola gala con todo el reconocimiento de la comunidad gamer del mundo, existen muchas ceremonias.

Por ejemplo, los Game Awards son la gran fecha del año para entregar el famoso GOTY (Game of the Year) al mejor juego del año. No obstante cada uno de los fabricantes crea su propia ceremonia para galardonar a los juegos que fueron populares entre sus jugadores y sus consolas. Ese es el caso de PlayStation en 2024 que declaró Astro Bot como el mejor juego de su ecosistema el año anterior.

Ahora, es el turno para el otro gran fabricante, Xbox. La X verde del Gaming los llama los Xbox Excellence Awards y este lunes 27 de enero de 2025 dio a conocer sus ganadores. Cabe recordar que aunque la empresa estadounidense sea la más rezagada en la venta de consolas, es la que más estudios desarrolladores tiene bajo el brazo.

La de 2024 fue la primera edición, pero seguramente Xbox espera que esta gala se convierta en una sana tradición cada año. Este fue el sistema, muy diferente al de PlayStation, que Microsoft utilizó para encontrar a los ganadores de las cuatro categorías y por supuesto, los 20 mejores videojuegos en cada una de ellas.

Categorías de los Xbox Excellence Awards 2024

A diferencia de las más de 20 categorías expuestas en los premios de PlayStation, Xbox solo se centró en cuatro de acuerdo con las cifras registradas por sus mismos jugadores. Estas son: calificación en la tienda, participación de los jugadores, usuarios activos diarios y unidades vendidas.

La primera categoría hace referencia a los juegos con la calificación más alta en la tienda oficial lanzados en 2024 con un mínimo de 500 calificaciones. La segunda es el promedio de horas en las primeras seis semanas. La tercera son los títulos con el mayor número de usuarios activos. Y la tercera es, como su nombre lo indica, las entregas con más copias comercializadas.

Todo esto teniendo en cuenta no solo los usuarios de Xbox One y Xbox Series X|S, sino también el juego en la nube y en PC, pues el servicio por suscripción Xbox Game Pass ofrece estas tres maneras de jugar, lo que se alinea con el nuevo lema de la compañía: “Juega Xbox en cualquier lugar”.

Ganadores de los Xbox Excellence Awards 2024

Calificación en la tienda

1. Balatro

2. Banishers: Ghosts of New Eden

3. Botany Manor

4. Like a Dragon: Infinite Wealth

5. Little Kitty, Big City

6. Lollipop Chainsaw RePop

7. Metaphor: ReFantazio

8. Nobody Wants to Die

9. Persona 3 Reload

10. Poppy Playtime: Chapter 1, 2, 3

11. Return to Grace

12. Rounds

13. Senua’s Saga: Hellblade II

14. Shin Megami Tensei V: Vengeance

15. Sonic x Shadow Generations

16. Still Wakes the Deep

17. The Lord of the Rings: Return to Moria

18. The Outlast Trials

19. Unicorn Overlord

20. Warhammer 40,000: Space Marine 2

Participación de los jugadores

1. Dragon Age: The Veilguard

2. Dragon’s Dogma 2

3. EA Sports College Football 25

4. EA Sports FC 25

5. F1 Manager 2024

6. Farming Simulator 25

7. Final Fantasy XIV: Dawntrail

8. House Flipper 2

9. Like a Dragon: Infinite Wealth

10. Metaphor: ReFantazio

11. MLB The Show 24

12. NBA 2K25

13. New World: Aeternum

14. NHL 25

15. Path of Exile 2

16. Shin Megami Tensei V: Vengeance

17. Skull and Bones

18. Star Wars Outlaws

19. Warhammer 40,000: Space Marine 2

20. WWE 2K24

Usuarios activos diarios

1. Apex Legends

2. Call of Duty: Black Ops 6

3. Dead Island 2

4. Diablo IV: Vessel of Hatred

5. EA Sports College Football 25

6. EA Sports FC 25

7. Elden Ring Shadow of the Erdtree

8. Fallout 4

9. Fortnite

10. Forza Horizon 5

11. Grand Theft Auto (GTA) Online

12. Indiana Jones and the Great Circle

13. Marvel Rivals

14. Minecraft

15. MLB The Show 24

16. Palworld

17. Roblox

18. Rocket League

19. S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

20. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Unidades vendidas

1. 7 Days to Die

2. Avatar: Frontiers of Pandora

3. Call of Duty: Black Ops 6

4. Dragon Age: The Veilguard

5. Dragon Ball: Sparking! Zero

6. Dragon’s Dogma 2

7. EA Sports College Football 25

8. EA Sports FC 25

9. EA Sports Madden NFL 25

10. Farming Simulator 25

11. Microsoft Flight Simulator 2024

12. MLB The Show 24

13. NBA 2K25

14. NHL 25

15. Palworld

16. Phasmophobia

17. Star Wars Outlaws

18. The Lord of the Rings: Return to Moria

19. Warhammer 40,000: Space Marine 2

20. WWE 2K24