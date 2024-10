Estos son los juegos que llegan en octubre a Xbox Game Pass y PlayStation Plus

MLB The Show 24 llega a Xbox Game Pass y WWE 2K24 a PlayStation Plus. Foto: El Espectador

Comienza octubre de 2024 y llegan también los nuevos estrenos en Xbox Game Pass y PlayStation Plus. Estas membresías mes a mes toman mayor relevancia entre los jugadores de consola que con un pago mensual tienen acceso a un amplio catálogo de opciones, además del servicio para jugar en línea.

En el caso de Xbox Game Pass, para nadie es un secreto que es la suscripción más completa, pues además del juego en plataformas, ofrece juego en la nube y juego para los usuarios de PC. Adicionalmente, la gran cantidad de estudios que pertenecen a Xbox Game Studios le entrega a la marca estadounidense la oportunidad de ofrecer estrenos desde el primer día de lanzamiento.

PlayStation Plus, por su parte, posee tres planes diferentes, todos con el servicio de juego online incluido. El más básico, Essential, tiene el catálogo más pequeño, el plan intermedio; Extra, ofrece algunos de los mejores exclusivos de PlayStation; y por último, el plan Deluxe ofrece el catálogo de clásicos de la compañía, entre los que destaca The Last of Us.

Este mes de octubre de 2024 trae nuevos títulos a los repertorios de estos servicios por suscripción. Cabe recordar que estas membresías están disponibles tanto para consolas de novena generación (PlayStation 5 y Xbox Series X|S), como en las de octava generación (PlayStation 4 y Xbox One). Estas son las novedades de Xbox Game Pass y PlayStation Plus para este mes.

Juegos nuevos en Xbox Game Pass

MLB The Show 24: Llegará al catálogo de Xbox el próximo 2 de octubre de 2024. Cabe resaltar que hasta hace muy poco esta entrega era exclusiva de PlayStation. Open Roads: Aterrizará en el catálogo de Xbox Game Pass el mismo día que MLB The Show 24 y solo se podrá jugar en consolas de la X verde. Sifu: A diferencia de los dos anteriores, este videojuego estará disponible en consolas, PC y la nube a partir del 2 de octubre. Xbox ofrece el juego en la nube como parte de sus servicios dentro de la suscripción. Mad Streets: Disponible a partir del 7 de octubre de 2024, para Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Xbox Cloud Gaming. Inscryption: Hará parte de Xbox Game Pass para consolas, computadores y Xbox Cloud Gaming desde el 10 de octubre de 2024.

Sin embargo, así como llegan cinco nuevos juegos al servicio, también otros cinco lo abandonan. Se trata de Dyson Sphere, Everspace 2, From Space, F1 Manager 2023 y Scorn.

Juegos nuevos en PlayStation Plus

WWE 2K24: Disponible para los gamers de PS4 y PS5. Este simulador de la empresa de lucha libre profesional más famosa del mundo integra los mejores momentos de WrestleMania de los últimos 40 años. Luchadores como “Stone Cold” Steve Austin, El Enterrador y André el Gigante hacen parte de su lista de personajes elegibles. Dead Space: Esta historia de terror, perfecta para octubre y Halloween, presenta a una tripulación de una nave que ha sido eliminada y a la esposa de Isaac, Nicole, quien está perdida en algún lugar. Disponible únicamente para los usuarios de PlayStation 5. Doki Doki Literature Club Plus!: Aunque el aspecto del título diera la impresión de que se trata de una propuesta para niños, en realidad es un juego de terror psicológico, con una pisca de amor escolar. Está disponible para jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Todas las entregas anteriores harán parte del catálogo de PlayStation Plus desde el primero de octubre de 2024.