Estos son los videojuegos más vendidos online en Colombia

PS Plus Deluxe : Este no es un juego, pero sí una suscripción deseada por los clientes de PlayStation para poder jugar multijugador en línea, obtener descuentos exclusivos y almacenamiento en nube.

The Last of Us: Esta serie de juegos de aventuras está situado en un Estados Unidos postapocalíptico con humanos caníbales infectados por un hongo. Tiene una popularidad considerable por la combinación de acción, aventura y terror.