Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ya tiene fecha de lanzamiento para consolas

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit es un clásico de los videojuegos diseñado a 16 bits. Foto: Steam

Five Nights at Freddy’s (FNAF) es una franquicia de videojuegos de terror desde hace 10 años, creada por Scott Cawthon y ambientada en una pizzería temática. Consiste en controlar al guardia nocturno del lugar que se ve sorprendido por los animales animatrónicos que decoran el sitio de día, pero que lo convierten en una pesadilla de noche. Una de las herramientas más útiles que emplea el vigilante para mantenerse con vida toda la noche son las cámaras de seguridad.

A pesar de ser un título de bajo presupuesto y hecho a 16 bits, una tecnología de los 80′s, ha ganado popularidad gracias a su temática de terror que ha cautivado a creadores de contenido que suben gameplays del juego a sus plataformas. Esto dio paso a secuelas, spin-offs y hasta una película. La saga principal se compone de cuatro entregas entre 2014 y 2016, un juego exclusivo para celular ese mismo año y uno exclusivo para los PlayStation VR de la PS4 en 2019.

Las ventas de videojuegos se contabilizan en más de 50 millones de copias, siendo especialmente popular en Estados Unidos con 30 millones de esas copias vendidas en ese país. Incluso, la película de 2023 logró recaudar casi US$40 millones en suelo estadounidense y 250 en todo el mundo. Sin duda una saga icónica entre los juegos de terror y que son particularmente famosos durante la época de Halloween, de hecho inspirando disfraces para los que se quieran poner en los zapatos de estos animales terroríficos.

Ahora, la serie vuelve a ser noticia por cuenta del anuncio oficial de Five Nights at Freddy’s: Into the Pit para la PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. El título ya estaba disponible en las principales bibliotecas para PC desde el 8 de agosto del 2024, curiosamente la fecha exacta del décimo aniversario de la franquicia, pero hasta ahora llega a consolas. Una práctica poco común con sagas de este renombre que siempre se estrenan antes en las plataformas y luego en computador.

¿Cuándo sale Five Nights at Freddy’s: Into the Pit en consolas?

La fecha elegida es 27 de septiembre de 2024. “Estamos muy contentos de llevar Five Nights at Freddy’s: Into the Pit a un público más amplio como el de las consolas. Estamos muy agradecidos por el increíble apoyo de los fans y que han estado esperando este lanzamiento desde hace mucho tiempo”, replicó Becca Peters, directora de marketing de Mega Cat Studios, empresa dueña de los derechos sobre la franquicia de Five Nights at Freddy’s.

Uno de los aspectos narrativos que más ha llamado la atención de los jugadores es que esta nueva entrega ofrece viajes en el tiempo a través de la piscina de pelotas de la pizzería. Esto será importante para recolectar pistas que ayuden a sobrevivir las cinco noches en el restaurante con Freddy y sus amigos animatrónicos.

Por otro lado, lejos de los gráficos en 3D, el pixel art (el arte de hacer ver un juego pixelado intencionalmente) mantiene esta serie de terror fiel a su estética histórica. A diferencia de otro tipo de títulos, las decisiones del gamer a lo largo de la historia irán construyendo un final diferente, por lo que cada jugador podrá “personalizar” el fin de la entrega por medio de sus acciones.

El protagonista de este videojuego, Oswald, un niño, tendrá que enfrentarse a la dualidad entre el pasado y el presente, no solo para salvaguardar su vida, sino también la de su padre y unos cuantos niños del pasado. Los puzles también están inmersos en esta entrega, por lo que resolver acertijos será un punto clave para avanzar en la trama y no morir en el intento.

La fecha de estreno no es casualidad, pues marca el inicio de los últimos días de septiembre y el comienzo de octubre, mes de Halloween. Una época no solo para disfraces, dulces y sustos, sino también para que juegos de terror como este aprovechen la atmosfera sombría y ganen adeptos entre los gamers, sean de PC o consola.

Para quienes hayan quedado interesados e interesadas en Five Nights at Freddy’s: Into the Pit se encuentra disponible en Steam por $47.500, además de otros títulos de las franquicias que se pueden jugar en consolas. Al ser un juego de 16 bits, los requisitos técnicos y gráficos para jugarlos pueden ser cumplidos casi por cualquier computador o sistema de juegos.