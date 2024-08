Gamescom 2024: esto fue lo que dejó el primer día de la convención en Alemania

Diablo IV: Vessel of Hatred : Blizzard, estudio desarrollador de esta entrega, presentó al mundo cinemáticas inéditas y dio como la fecha del lanzamiento oficial el 8 de octubre de 2024. Los personajes vistos fueron los mercenarios y se pudo evidenciar cuál sería la jugabilidad cuando los gamers los utilicen.

Call of Duty: Black Ops 6: Finalmente, entre los anuncios más relevantes no podía faltar la noticia por parte de la franquicia bélica más vendida de la historia. Activision maravilló al mundo con el gameplay de casi siete minutos del modo campaña, ambientada en la misión “el más buscado”. El videojuego ya se encuentra disponible para su pre orden en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y se pondrá a la venta el 25 de octubre de 2024. Se espera que este modo de juego sea el responsable de mover muchas cajas registradoras, algo a lo que ya está más que acostumbrado Call of Duty.