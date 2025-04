Google está eliminando reseñas falsas con ayuda de una inteligencia artificial.

Google Maps no solo entrega indicaciones, sino que permite calificar sitios del mapa como restaurantes u hoteles. Foto: Pexels

Cada vez es más frecuente que los conductores confíen en las aplicaciones para llegar más rápido a un destino. No obstante, a veces información desactualizada, inexacta o de plano falsa les pasa una mala jugada y les provoca un mal rato.

Por ejemplo ¿Quién no ha seguido, casi a ciegas, a Google Maps hacia una estación de servicio y al llegar al punto esta no existe? Eso es lo que el gigante de internet quiere evitar con la ayuda de, cuando no, una inteligencia artificial.

La IA cada vez toma mayores implicaciones en el desarrollo de software que facilite la vida de las personas. Y Google Maps ha visto potencial en esto para realizar tareas largas y tediosas que en manos humanas podría tardar mucho más tiempo.

Esta utiliza el aprendizaje automático para identificar y eliminar las reseñas falsas publicadas en Google Maps. Eliminó 188 millones de reseñas engañosas durante 2024, además de lanzar alertas sobre “reseñas sospechosas de ser falsas”.

Reseñas falsas de Google Maps

Así como hay reseñas verdaderas, también hay interacciones falsas por parte de los usuarios que las escriben. Reseñas inventadas escritas por personas que nunca han visitado el establecimiento, o mediante reseñas positivas que se efectúan bajo incentivos como descuentos son el objetivo de la nueva IA.

En este sentido, de cara a identificar reseñas falsas y actuar con rapidez, Google ha invertido “considerablemente” en medidas de protección para eliminarlas de su servicio de Google Maps. Facilita la identificación de patrones que indican actividad fraudulenta, opiniones falsas o textos con claras intenciones de engañar.

Así lo anunció Google en su “Informe de Transparencia”, recogiendo medios como 9to5Google y Android Authority para identificar el contenido falso. Los modelos utilizados analizan diversos factores, como es el caso del contexto de la cuenta, posibles conexiones con otras cuentas sospechosas u operaciones de reseñas pagadas.

¿Cómo identificar reseñas falsas en Google Maps?

Es posible también identificar patrones en el propio sitio web del lugar o establecimiento. Las afluencias repentinas de reseñas con cinco estrellas o situaciones con conflicto de intereses o incentivos puede ser identificadas como reseñas sesgadas.

Google ha entrenado “un nuevo modelo con la ayuda de Gemini” que es capaz de identificar ediciones de perfil potencialmente sospechosas. Tal y como ha explicado, solo necesita “unos pocos ejemplos” para identificar qué es sospechoso y aplicar este conocimiento a diversas categorías empresariales.

¿El resultado? Google bloqueó o eliminó un total de 240 millones de reseñas durante 2024 debido a que infringían sus políticas. De estas, 188 millones resultaron ser reseñas falsas. Asimismo, la compañía también ha detallado que la mayoría de estas reseñas se eliminaron antes de ser vistas por los usuarios.

Perfiles falsos de empresas

Siguiendo esta línea, Google ha detallado que eliminó más de 12 millones de cuentas de empresa falsas de Google Maps el año anterior. Entre ellas, más de 10.000 perfiles y anuncios falsos pertenecían a un grupo de actores maliciosos que intentaban estafar a personas haciéndose pasar por cerrajeros reales.

En ese sentido, Google ya ha advertido que en caso de que un perfil de empresa infrinja las políticas de interacción con usuarios, se impondrán restricciones y se eliminarán las reseñas falsas. Esta alerta de contenido o perfil falso también será informado a los usuarios que interactúen con esta cuenta o su contenido.

Estas advertencias se han comenzado a implementar en Google Maps de Estados Unidos, Reino Unido e India, aunque se esperan que se extiendan a nivel global durante mayo de 2025 y así contribuir a un internet más seguro y transparente.