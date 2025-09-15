¿Hilos en WhatsApp? Así será la función para organizar las respuestas de los chats

Imagen de referencia. / Pixabay Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

WhatsApp está trabajando en una función con la que permitirá organizar las respuestas de los chats en formato de hilos estructurados, de manera que los usuarios puedan seguir varias conversaciones en un mismo chat de forma más sencilla y organizada por temas.

De cara a mejorar la experiencia para los usuarios, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta pretende ofrecer una forma más sencilla de navegar por las conversaciones que, en lugar de componerse de múltiples mensajes sueltos, se conformará de respuestas más organizadas.

Para ello, WhatsApp ha comenzado a probar una función de hilos de mensajes para los chats, con la que las respuestas se organizarán automáticamente en formato de hilo -similar a la estructura utilizada en otras plataformas como Discord o Slack-, agrupándose en base a temas de conversación relacionados, dentro de un mismo chat.

Así lo ha compartido el medio especializado WaBetaInfo, que ha podido acceder a esta nueva característica tras el lanzamiento de la última actualización beta de WhatsApp para Android (2.25.25.8).

En concreto, en lugar de mostrar los mensajes separados según se van enviando o recibiendo, este nuevo sistema identifica los temas que se están tratando en la conversación y organiza automáticamente las respuestas agrupándolas en hilos sobre dichos temas.

De esta forma, las respuestas relacionadas con un tema se encontrarán enlazadas directamente al mensaje original que inició dicha conversación. Así, para acceder a estos mensajes del hilo, bastará con pulsar un nuevo botón de respuestas que aparecerá en el mensaje principal y que mostrará el número de respuestas agrupadas.

Esta opción permite mantener el chat más estructurado, sobre todo, cuando se trata de una conversación en la que se están tratando varios temas al mismo tiempo, facilitando el seguimiento de la información. Específicamente en los grupos grandes, evitará que, por ejemplo, se puedan perder mensajes importantes entre varias respuestas.

Asimismo, el medio citado también ha señalado que será posible añadir nuevas respuestas al hilo, que se vincularán automáticamente al último mensaje. De igual forma, los usuarios podrán responder a un mensaje de respuesta del hilo, mostrándose como ‘Respuesta de seguimiento’.

Vale la pena mencionar que los hilos solo se crearán para los mensajes que se hayan enviado después de activar la función, por lo que las respuestas anteriores no se incluirán en estas agrupaciones. Con todo, esta función de hilos para los mensajes se ha comenzado a probar con algunos usuarios en la versión beta, por lo que aún no está disponible.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.