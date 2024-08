Instagram: este es el número máximo de personas que puede seguir en la aplicación

La red social de Meta propone un límite en el número de “seguidos” para combatir el spam en la plataforma. Foto: Pexels

Las redes sociales proponen diferentes estrategias para promover la seguridad dentro de la plataforma y evitar posibles indicios de abusos. Instagram, propiedad de Meta, no es la excepción. Por esa razón, impone límites en la cantidad de cuentas que un usuario puede seguir, en los “me gusta” o en otras acciones en un periodo de tiempo determinado.

Los límites sirven principalmente por varias razones:

Prevenir el spam : Restringir el número de cuentas que se pueden seguir en un corto período de tiempo ayuda a prevenir la estrategia de “seguir y dejar de seguir” que suelen usan cuentas automatizadas para inflar el número de seguidores.

Proteger la autenticidad de la comunidad : Limitar las acciones repetitivas busca garantizar que la interacción en la plataforma sea real y segura.

Mantener el rendimiento de la plataforma : Los topes también ayudan a la plataforma a manejar la carga en sus servidores para que la experiencia sea fluida para todos los usuarios.

Evitar el uso de bots: Los límites impiden que cuentas automatizadas realicen acciones masivas que podrían distorsionar el contenido y la interacción en la plataforma.

De acuerdo con la página de soporte de Instagram, con la intención contribuir a las razones anteriormente mencionadas, la red social de Meta no permite que un usuario siga a más de 7.500 personas en total. “Cualquiera que intente seguir a más de 7.500 personas recibirá un mensaje de error, sea cual sea el número de seguidores que tenga”, señala la aplicación.

Le puede interesar: Gemini en el Workspace de Google: ahora Meet tiene la capacidad de tomar notas

Sin embargo, indican que puede que algunas cuentas tengan la posibilidad de seguir a más usuarios que esa cantidad porque ya lo hacían antes de que se implementara el límite.

Además del límite de usuarios seguidos, existen otros que le pueden resultar interesantes de conocer, y si es una persona activa en redes, le podrían llamar la atención:

Likes (o me gustas) : La aplicación permite un máximo de 100 likes por hora o 2.400 al día.

Comentarios : El límite establecido es de 60 comentarios por hora o 1.440 al día.

Stories (Historias temporales) : Cada usuario puede publicar un tope de 100 stories cada 24 horas.

Los Hashtags (numerales) : en las publicaciones comúnmente se agregan hashtags para mejorar el alcance las publicaciones. En Instagram el límite es de 30 numerales por post.

Etiquetas: Superar las 20 cuentas etiquetadas en una foto o video puede generar un shadowban en la plataforma.

El Shadowban es la restricción que coloca Instagram por la violación de sus reglas. El bloqueo se evidencia en el momento en el que las publicaciones no tengan la visibilidad total que tenían antes. Si el perfil está bajo la restricción, los seguidores no ven las stories y las publicaciones no aparecen en la pestaña de inicio.

Infringir cualquiera de los límites de la plataforma puede generar restricciones, como el shadowban, debido a que pueden ser consideradas acciones de spam o comportamientos de cuentas automatizadas.

Más información: ¿Son más “atractivos” los iPhone en Europa?

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.