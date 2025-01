Así será la nueva temporada de The Last of Us, la serie basada en un videojuego

Joel y Ellie, protagonistas de The Last of Us. Foto: PS5

Joel, un hombre de cuarenta y tantos años, recibe de su hija Sarah un reloj como regalo de cumpleaños. Esta misma noche se desata el caos en la ciudad por cuenta de un virus que convierte a los humanos en mutantes violentos. El hombre decide junto a su hermano y su hija salir de la ciudad antes de perder el control de la situación.

Sin embargo, en medio del fuego de la policía y los militares, quienes a la fuerza toman el control de las calles, Sarah recibe un impacto que acaba con su vida en una de las escenas más impactantes en la historia de los videojuegos. Así comienza la historia de The Last of Us, un videojuego original para la PlayStation 3 desarrollado por Naughty Dog, el mismo estudio de Crash Bandicoot.

Fue tan bueno su recibimiento que la segunda parte se estrenó para la PS4, aproximadamente seis meses antes del lanzamiento de la PlayStation 5. The Last of Us es reconocida como una de las mejores historias en la industria de los videojuegos, tanto así que Max, la plataforma de streaming de HBO lanzó su serie en 2023.

La primera temporada explora los eventos del primer videojuego cuando Ellie, la niña que Joel ayuda a llegar a un lugar seguro, tiene 14 años y descubre que es inmune al virus. Este 2025, HBO ha anunciado que la segunda temporada, que recobrará lo ocurrido durante The Last of Us: Part II, llegará en abril de este año.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

Según lo expuesto por HBO en su teaser de bienvenida a los nuevos capítulos, estos estarán disponibles en MAX a partir de abril, sin especificar el día. Uno de los arcos dramáticos más esperados en la representación de Abby y Ellie.

Cabe recordar que Ellie, ahora una adulta joven de 19 años, sostiene una relación con Dina luego de perder a Joel por culpa de Abby, la hija del cirujano que Joel asesinó en el primer juego. Todo lo anterior configura una atmósfera de venganza insostenible.

Quienes hayan completado los dos videojuegos en cualquiera de las consolas de Sony conocen la historia, pero aquellos que apenas se adentran en el violento y sangriento mundo de The Last of Us descubrirán secretos imperdibles de esta trama.

¿Habrá una tercera entrega de The Last of Us?

Por la misma línea y aunque no hay un anuncio oficial, se espera que PlayStation Studios dé noticias del título The Last of Us: Part III The Final Chapter, que se presume puede ser la última entrega de la franquicia y el cierre a esta desgarradora historia.

La cual, a pesar de su buena recepción comercial y con la crítica, no ha estado exenta de malos comentarios, pues no se ha estrenado un juego original para la PlayStation 5 o PS5 Pro, pues los títulos actuales son remakes de los videojuegos de PS3 y PS4.

En conclusión, sea como se den las próximas novedades de esta exitosa IP (propiedad intelectual), The Last of Us seguirá dando de que hablar, no solo en la industria del Gaming, sino también entre los usuarios de plataformas de streaming.