LEGO Harry Potter Collection es una realidad y será una remasterización de 2024

Este videojuego es un remake del contenido visto en LEGO Harry Potter: 1-4 años y LEGO Harry Potter: 5-7 años. Foto: LEGO

El último Back to Hogwarts, el evento de presentación de todas las novedades del mundo mágico de Harry Potter, dejó varias noticias, entre ellas la llegada a la PlayStation 5, la Xbox Series X|S y PC de LEGO Harry Potter Collection. Esta nueva entrega remasterizada recopila el contenido de LEGO Harry Potter: 1-4 años de 2010, LEGO: Harry Potter 5-7 años de 2011, y todos sus DLC’s (contenido descargable). Estará en las estanterías físicas y virtuales desde el 8 de octubre de 2024.

Este título fue lanzado originalmente en 2016 para la PlayStation 4 y dos años después para la Xbox One y Nintendo Switch. Permite revivir completamente las historias de los libros y las películas, pues tiene en cuenta los eventos de Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del fénix, y Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2.

Al ser un juego de la antigua generación, los gamers que ya lo posean en su biblioteca virtual podrán adquirir esta nueva remasterización por un precio menor al normal, aunque aún no se definen valores exactos. LEGO Harry Potter Collection fue desarrollado por el estudio británico Double Eleven. Esta empresa se ha destacado en la industria del Gaming por hacer adaptaciones (ports como se le llaman en inglés) exitosas como la de Red Dead Redemption para la PS4 y Nintendo Switch.

Según Warner Bros Games, la compañía encargada de la distribución, este título, a diferencia del de 2016, solo se podrá comprar en su versión digital. Se desconoce el motivo de la decisión, pero tampoco es extraña, pues cada vez más compañías migran hacia los videojuegos completamente digitales. Motivados también por los fabricantes de consolas que desde la actual generación hacen modelos completamente dedicados a este formato.

Novedades de LEGO Harry Potter Collection

Como era de esperarse, el videojuego tendrá como mayor novedad su salto gráfico. Se podrá disfrutar a 60 FPS y 4K de resolución. En términos de jugabilidad ofrecerá puzles, combates, exploración aventurera y algo que nunca podrá faltar en los juegos que lleven el nombre de Lego, mucho humor. Según información de los diseñadores, será posible controlar a más de 200 personajes del mundo mágico de Harry Potter.

Habrá que esperar cómo le va a esta nueva colaboración entre Lego y Harry Potter. Sin embargo, la clave estará en los modos de juego y su precio. No hay que perder de vista que no es una entrega completamente nueva, solo un remake que no solo debe conquistar a los gamers no solo desde lo visual, sino también desde la historia que cuenta y la manera en que la va a contar.

Por último, esta franquicia no deja de hacer estrenos, pues desde el pasado 3 de septiembre de 2024 es posible disfrutar de Harry Potter: Champions Quiddtich en la membresía de PlayStation Plus. Todos los jugadores que tengan desde el plan más básico, essential, podrán jugar con sus avatares favoritos para conquistar el campeonato deportivo más importante de Hogwarts.