Más de $400.000 para mantener verificada la cuenta en Twitter

Elon Musk, dueño de Twitter, anunció que el próximo 20 de abril se eliminará el chulito azul que hasta ahora identifica a las cuentas verificadas en esa red social. Después de esa fecha las personas u organizaciones que quieran mantener la verificación deberán pagar.

“La fecha límite para eliminar los cheques azules heredados es el 20/4″, escribió.

Final date for removing legacy Blue checks is 4/20 — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Antes de la llegada de Elon Musk, quien obtenía la verificación era porque cumplía con ciertos criterios, tales como tener una foto de perfil y una biografía completa, ser activo en la plataforma y tener cierta cantidad de seguidores. Así, la persona obtenía esta distinción de manera gratuita.

Ahora, con esta nueva modalidad, los usuarios deberán pagar US$8, mientras que las empresas tendrán que depositar US$1.000 para mantener la etiqueta azul que acompaña el nombre que identifica a cada cuenta dentro de la red social. Siendo así, en Colombia quienes quieran mantener la verificación deberán pagar $38.500 y el valor anual tiene un valor superior a los $400.000.

El nuevo dueño de la red social del pájaro azul señaló que Twitter Blue hace parte de su estrategia comercial por conseguir mayores ganancias. Además, según él, es un servicio dispuesto para eliminar la presencia de algunos personajes y bots de la red social.

¿Cómo funciona ´Twitter Blue´?

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, además de la marca de verificación azul, Twitter Blue permitirá a los suscriptores “mejorar y personalizar la experiencia” en la aplicación; brindando acceso anticipado a funciones recientes, antes de que estas estén disponibles para el resto de los usuarios.

Dentro de estas nuevas funciones se encuentran:

Editar Tweet: esta función ofrece un plazo de 30 minutos para hacer un número limitado de cambios en los Tweets publicados. Se puede utilizar para hacer actualizaciones, etiquetar a alguien o cambiar el orden de los elementos multimedia que haya adjuntado. Actualmente, la función Editar Tweet solo se aplica a los Tweets originales y a los Tweets citados.

Mitad de anuncios: el suscriptor verá el 50 % menos de anuncios en las cronologías ´Para ti´ y Siguiendo. Puede haber momentos en los que haya más o menos Tweets no promocionados entre los Tweets promocionados. La función de la mitad de anuncios no se aplica al contenido promocionado en otras partes de Twitter, por ejemplo, los anuncios en los perfiles, los anuncios en las respuestas de los Tweets , los eventos promocionados en Explorar, las tendencias promocionadas y las cuentas promocionadas para seguir. Los suscriptores de Blue tendrán acceso a esta función una vez que sus cuentas se hayan revisado para determinar si son aptas y hayan recibido la marca de verificación azul.

Tweets más largos: los Tweets más largos permiten que los suscriptores de Twitter Blue twitteen hasta 4000 caracteres. También pueden crear Tweets más largos en un Tweet citado o en una respuesta. La funcionalidad estándar, como publicar elementos multimedia, crear encuestas y usar hashtags, se mantiene igual. Todos podrán leer los Tweets más largos, pero solo los suscriptores de Twitter Blue pueden crearlos.

Carpetas de Elementos guardados: las Carpetas de elementos guardados permiten a los suscriptores de Twitter Blue agrupar y organizar los Tweets marcados como elementos guardados en carpetas para encontrarlos más rápido después. Twitter Blue permite un número ilimitado de elementos guardados y Carpetas de elementos guardados que siempre son privadas.

Un servicio polémico

Muchos famosos y empresas han expresado públicamente que se niegan a pagar dicha suscripción. Por ejemplo, el popular periódico The New York Times declaró con tono jocoso un “apocalipsis”, e insistió en que no estaba dispuesto a pagar por sus cuentas institucionales. Asimismo, expresó que no les reembolsará la suscripción a Twitter Blue a sus periodistas que tienen su cuenta verificada, “excepto en casos inusuales en los que fuera necesario para trabajar”.

Dos días después de que el periódico anunciara que se negaba a pagar el nuevo servicio de verificación ofrecido por la compañía, la plataforma ha decidido quitarle la marca de verificación a la cuenta principal de The New York Times.

Por su parte, el periódico The Washington Post y La Casa Blanca también anunciaron su negativa frente a esta suscripción.