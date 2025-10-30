TCL promete un celular que ayude a cuidar su vista ¿Tanta maravilla será cierta?

El nuevo TCL NXTPAPER 60 Ultra ya se encuentra disponible en todos los Alkosto del país. Foto: Cortesía: TCL

El pasado 15 de octubre de 2025, TCL presentó en Colombia su nuevo TCL NXTPAPER 60 Ultra, un modelo de smartphone que, al menos para su fabricante, busca el bienestar de los usuarios ofreciendo una pantalla enfocada en el cuidado ocular. Su tamaño de 7,2 pulgadas, está acompañado por un mejorado sistema de lectura y escritura potenciado por inteligencia artificial (IA).

El nuevo TCL NXTPAPER 60 Ultra promete un tiempo frente a la pantalla más natural, fluido y libre de molestias. Por eso el panel es mate, es decir posee una tecnología antirreflejo y suaviza a través de filtros la famosa luz azul que emiten los dispositivos electrónicos. Todo eso sin contar con un botón analógico que cambia el modo de la pantalla de digital a papel, mejorando aún más la respuesta del ojo humano.

“Para nadie es un secreto que pasamos la mayor parte de nuestro día frente a la pantalla del teléfono. Posiblemente, es lo primero que hacemos al despertarnos y lo último que hacemos antes de dormir, así que apostamos por ayudarle a las personas a evitar o al menos mitigar la fatiga ocular con una pantalla que es amable con el ojo humano y está pensada para usos muy prolongados”, le dijo a El Espectador, el gerente de mercadeo para Latinoamérica de TCL Mobile.

La certificación SGS en protección ocular en condiciones de baja luz ajusta el brillo hasta niveles mínimos de dos nits, mientras que la comodidad circadiana adapta color y temperatura según los ritmos naturales del usuario. Todo eso sin contar los modos de lectura que desconectan al usuario del ruido digital y la pantalla mate (antirreflejo) que elimina los rastros de huellas y brillo al usar el celular.

¿Qué más ofrece el nuevo celular de TCL?

Dentro de su caja, el nuevo TCL NXTPAPER 60 Ultra incluye un Pen Magic, un lápiz electromagnético de baja latencia y sensibilidad a la presión. Adicionalmente, la aplicación TCL Note permite que al escribir en pantalla se sienta como hacerlo en papel. Esto lo pudimos corroborar, pues durante el evento de lanzamiento tuvimos en nuestras manos el teléfono, además de su carcasa magnética.

La IA le brinda a los usuarios la posibilidad de realizar tareas como interpretación simultánea, notas de voz inteligentes, resúmenes automáticos y reescritura de textos. Incluso, el renovado Max Ink Mode brinda un entorno de lectura libre de distracciones al bloquear notificaciones, ideal para una auténtica detox digital sin perder AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook y AI Podcast, que optimizan la comprensión y transforman la forma en que los usuarios se relacionan con los contenidos digitales.

“TCL es un legendario fabricante de pantallas y todo ese desarrollo que tenemos en televisores lo estamos trayendo a los dispositivos móviles. Eso nos permite que este nuevo celular tenga una sensación al ojo humano muy cercana al papel, eso no solo es atractivo visualmente, sino que cuida la vista de las personas reduciendo la emisión de luz azul, aun cuando los usuarios lo usen con frecuencia”, concluyó.

¿Qué tal es la cámara del TCL NXTPAPER 60 Ultra?

Integra una cámara telefoto periscópica con capacidad de disparo en rango completo y un sensor de 50 MP, permitiendo zooms ópticos de 3x y 6x sin pérdida de calidad. A ello se suman cámaras duales con estabilización óptica (OIS) y un sensor principal con píxeles de 1μm, que garantizan imágenes más estables y precisas incluso en movimiento.

Además, TCL presenta su tecnología MuseFilm, que fusiona el rendimiento avanzado de las cámaras con una expresión artística única. De acuerdo con la marca, “MuseFilm convierte cada toma en una obra cinematográfica, expresiva y cuidadosamente compuesta, transformando el teléfono en un verdadero lienzo digital”.

Por último, y para no olvidar su rendimiento puro y duro, este nuevo dispositivo móvil del fabricante de pantallas está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7400, memoria RAM de 24 GB (12 GB físicos + 12 GB de expansión virtual), almacenamiento interno de hasta 512 GB y una batería de 5200 mAh, con carga rápida de 33 W, asegurando, al menos desde la batería, un uso para más de un día.

Habrá que esperar si su diseño, con certificación IP68, resistente al agua y al polvo, termina de enamorar a una buena cuota del mercado de los celulares en Colombia. Uno de los segmentos más competitivos en el país que más allá de los viejos conocidos -Samsung y Apple- ofrece una amplia variedad de opciones que atienden a necesidades diferentes, algunos ponderando el rendimiento gráfico y otros el apartado fotográfico.