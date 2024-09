Monument Valley 3, el nuevo videojuego exclusivo de Netflix Games

Además de Monument Valley, Netflix Games también prepara un título inspirado en su serie original, El Juego del Calamar, la más vista en la historia de la plataforma. Foto: Cortesía: Netflix

Para nadie es un secreto, mucho menos para las grandes compañías como Netflix, que la industria de los videojuegos es una de las más lucrativas del mundo. Según Newzoo, durante 2023 generó US$300.000 millones y se espera que para 2024 esa cifra crezca exponencialmente. Esto ha sido visto por las empresas, que tradicionalmente no están involucradas en este mercado, como una oportunidad de negocio para atender los muchos y diversos nichos de clientes que ofrece el Gaming y los eSports.

Por esta razón, Amazon Prime Video ha apostado por servicios y productos que se relacionen con los gamers. Por eso, Prime Gaming se ha convertido en una plataforma para jugar en el PC, jugar en la nube, pero también para obtener juegos gratis mensualmente, algo parecido a lo que hace años hacen Xbox, PlayStation y Nintendo con sus membresías por suscripción. Otro modelo de negocio tiene Netflix, que dentro de su aplicación móvil tiene una vertical dedicada a los juegos de celular.

Netflix Games se ha convertido en una biblioteca de casi 200 juegos que reúne algunos de las mejores entregas para dispositivos móviles y otras inspiradas en series y películas de la plataforma de streaming en un mismo lugar. La mayoría son de descarga gratuita y permiten que el progreso en un título se adjudique al mismo perfil de Netflix al que se asocia el contenido audiovisual que ve el usuario. Incluso Rockstar Games ha apostado por poner algunos de sus videojuegos AAA en Netflix Games.

Ahora, la gran N roja del entretenimiento entra en una nueva era de expansión de su marca en el Gaming con su primer juego exclusivo para su plataforma, lo mismo que ocurre con The Last of Us en Sony o Halo en Microsoft. Se trata Monument Valley 3, desarrollado por Ustwo Games, disponible para reservar desde el 19 de septiembre y para jugar a partir del 10 de diciembre. El Espectador participó en una mesa redonda con miembros del grupo de trabajo del juego y esto fue lo que dijeron.

Experience the beginning. Play the award-winning Monument Valley today on Netflix Games. #GeekedWeek pic.twitter.com/A5TSanFooB — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 19, 2024

¿De qué se trata Monument Valley 3?

Esta entrega hace parte de una saga que comenzó en 2014 con el primer Monument Valley, siguió con Monument Valley 2 en 2017 y tiene su tercera parte este 2024. Es un mundo construido a partir de puzles y el trabajo del jugador es resolver acertijos para poder avanzar al siguiente nivel. En el caso puntual de Monument Valley 3 tiene un diseño minimalista y simple, pero refinado que funciona muy bien en pantallas verticales y casi cualquier celular.

“En los últimos 10 años, Monument Valley ha capturado los corazones de millones de jugadores en todo el mundo. Tenemos muchas ilusiones, posibilidades y sorpresas. Es un fenómeno cultural, así que esto establece un alto punto de referencia para la próxima entrega. Presentamos nuevo arte, nuevas formas de contar historias”, mencionó Jennifer Starris, directora del juego.

Está tejido alrededor de una emotiva historia sobre la pérdida de la luz y su relación con la naturaleza. El gamer encarna a Noor, una aprendiz de farero, que viaja por el Monument Valley más extenso en un intento por encontrar una nueva fuente de energía antes de que la luz del mundo se apague para siempre. Es un viaje lleno de curiosos personajes y una gran variedad de entornos.

Con respecto a los dos títulos anteriores, Monument Valley 3 es una evolución estética en su ambientación. Según los responsables de la entrega, la referencia fue una amplia gama de estilismos no vistos en anteriores juegos. Para el audio, fue una mezcla de digital con analógico, pero también instrumentos de diferentes zonas del mundo a las que pertenecen el equipo de desarrollo.

“Estamos encantados de colaborar con Netflix en este proyecto, como ya hemos dicho, en el que participarán los tres juegos. Creo que es la historia más ambiciosa hasta la fecha. Tiene el corazón más grande que nunca”, afirmó Jamie Wotton, miembro de marketing digital en Ustwo Games, el estudio desarrollador de Monument Valley, Monument Valley 2 y Monument Valley 3.

Por último, Monument Valley 3 tiene la base de su diseño en una geometría imposible. Además, su narrativa encaja bien con la audiencia global de Netflix, un público familiarizado con las historias épicas y emotivas que se encuentran en la plataforma. Finalmente, el juego se puede disfrutar sin anuncios ni compras adentro. La colección completa de Monument Valley estará disponible para los suscriptores de Netflix. Monument Valley se estrenó el 19 de septiembre, Monument Valley 2 el 29 de octubre y Monument Valley 3 el 10 de diciembre.