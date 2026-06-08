Mundial 2026: estas son todas las apps necesarias para vivir la fiesta del fútbol

Durante la fase de grupos, aproximadamente tres semanas, habrá un promedio de cuatro partidos por día, empezando a las 2:00 p.m. y terminando a las 11:00 p.m. Foto: EFE - STEPHEN BRASHEAR

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Resta menos de una semana para que la vigésima tercera Copa Mundial de la FIFA de comienzo en el estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica. Sin embargo, como parte de los preparativos para seguir cerca todos los pormenores del torneo de fútbol más prestigioso del mundo es necesario un ecosistema de apps.

Este asegurará en un mundo cada vez más digitalizado no perderse ni un instante de la Copa del Mundo 2026, se pueda o no ver el partido de turno. Por eso será menester tener muy claro que cualquier futbolero deberá elegir una o más aplicaciones para seguir todos los 104 encuentros del Mundial 2026.

Por un lado, las plataformas de streaming que darán señal de los compromisos de la selección de Colombia y otros equipos. Y, por otro lado, las apps de seguimiento de resultados, si es que no se puede ver el cotejo en vivo y se pueda tener a la mano el marcador parcial y el tiempo de juego transcurrido, ambos actualizados en tiempo real.

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Aplicaciones de transmisión en vivo

DGO : si es de aquellos aficionados que no se pierde ni un partido del mundial, o al menos lo intenta, la app de DIRECTV es un innegociable . El operador de señal de televisión satelital será el único en Colombia con derecho a transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo, por lo que es una plataforma necesaria.

Paramount+ : Por la misma línea de DGO, la aplicación de streaming firmó un convenió con DIRECTV para emitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 vía streaming. El costo de suscripción mensual es de COP 23.500.

Ditu : La nueva app de Caracol Televisión tendrá 35 partidos que el Gol Caracol transmitirá en señal abierta. Estos encuentros incluyen todos los de la selección de Colombia , cinco más de la fase de grupos, las dos semifinales de certamen y la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

App Canal RCN : Esta es una opción parecida a la de Ditu, pues emitirá los mismos 35 partidos que el Canal RCN tendrá en su señal abierta. 10 de ellos se transmitirán gratuitamente por su canal de YouTube.

Win Sports Online : El otro canal de origen colombiano que tendrá compromisos del Mundial 2026 transmitirá 25 cotejos en su parrilla de contenidos . Eso sí, ninguno será de Colombia y la aplicación requiere de un pago mensual de COP 37.900.

Disney+: Finalmente, el plan Premium de Disney+ cierra esta lista de las apps para ver la Copa del Mundo con 30 juegos, incluyendo el inaugural en México, los tres de la selección en la fase de grupos, las semifinales y la gran final. Su costo cada mes es de COP 54.900, aunque para usuarios nuevos los primeros dos meses cuestan COP 19.900.

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Aplicaciones para seguir los resultados del Mundial 2026

365Scores : es una de las más descargadas en Colombia destacándose por su rápida y oportuna información . Eso sí, en los últimos años ha sido criticada por su excesiva e invasiva publicidad en el feed y al entrar a un partido.

Apple Sports : Es una alternativa para los usuarios de dispositivos Apple, pero siendo todavía muy reciente, por lo que su rapidez para publicar los marcadores minuto a minuto todavía da mucho que desear . Eso sí, está libre de publicidad y se mimetiza muy bien con la interfaz de casi cualquier iPhone moderno.

OneFootball : contrario a 365Scores, esta app está enfocada solo en fútbol por lo que estará completamente dedicada al Mundial durante el mes y una semana de torneo.

SofaScore: su diferencial con todas las aplicaciones anteriores es su vasto y excelente análisis de datos en tiempo real. Desde el número de remates al arco, hasta la expectativa de gol de cada selección y casi cualquier otra estadística.

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