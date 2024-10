Nintendo Switch 2: hay novedades respecto a su lanzamiento y sus nuevos joycons

La Nintendo Switch se estrenó en 2017 y hasta hoy ha vendido más de 143 millones de unidades.

La Nintendo Switch 2 es uno de los temas de los que se habla todos los días en la industria de los videojuegos. La expectativa por conocer a la predecesora de la segunda consola de Nintendo más exitosa y la tercera en la historia es enorme y no solo por los fans de la marca, sino por todos los gamers, así no sean grandes fanáticos de la gran N roja del Gaming y sus plataformas.

La Switch irrumpió en el mercado en 2017 y abrió de manera anticipada la novena generación de videoconsolas. Dos años después presentó su modelo Lite, únicamente portátil, no híbrida como la versión estándar, y en 2021 la Nintendo Switch Oled, la más equipada de la familia. Desde entonces, este sistema acumula la imponente cifra de más de 143 millones de unidades vendidas.

Fue tan rotundo su éxito que muchos auguraron que esta plataforma superaria los 154 millones de la Nintendo DS, también portátil, y hasta igualar los 160 millones de la PlayStation 2, la más vendida de todos los tiempos. Sin embargo, parece que Nintendo quiere cerrar la gloriosa era de la Switch para darle la bienvenida a su nueva consola, la encargada de inaugurar la décima generación.

Recientemente, se revelaron más detalles sobre la Nintendo Switch 2, entre los que destaca su posible fecha de lanzamiento. Además, Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros, el personaje más popular de los videojuegos y la franquicia más vendida del mundo, aprovechó la ocasión para referirse a la famosa “guerra de consolas” que PlayStation y Xbox sostienen desde principios del siglo XX.

¿Cuándo sale la Nintendo Switch 2?

De acuerdo con información de Vandal, portal español especializado en videojuegos, la consola ya se encuentra en proceso de fabricación, pues su diseño, software y hardware está listo y entró en fase de producción en serie. Con respecto a su fecha de lanzamiento, según este portal, sería en marzo o abril de 2025, fecha que coincide con el final del año fiscal de Nintendo.

Esto hace pensar que la compañía nipona no dejará pasar el 2024 sin anunciar la Nintendo Switch 2 de manera oficial. Eso sí, el lanzamiento está pensado para todos los territorios del mundo donde Switch 2 tenga clientes y con las suficientes unidades para satisfacer toda la demanda que esperan recibir.

El precio de la primera consola de décima generación rondará los 400 y 500 euros (1,8-2,3 millones de pesos colombianos). Si bien será superior al costo del actual sistema, será de un precio considerablemente menor a consolas de novena generación PlayStation y Xbox.

Es momento de salvar el reino de Hyrule, ¡esta vez con la sabiduría de la princesa Zelda!



The Legend of #Zelda: #EchoesofWisdom ya está disponible en #NintendoSwitch: https://t.co/jN0fa5B5rx pic.twitter.com/kMhZZEqv2I — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 26, 2024

¿Cómo serán los joycons de la Nintendo Switch 2?

Aunque aún no hay mucha información disponible respecto a las especificaciones técnicas, en eso Nintendo sí ha sido muy cauteloso, se conoce que los joycons, los populares mandos que se pueden desprender de la pantalla cuando esta funciona como consola de sobre mesa, seguirán siendo magnéticos.

No obstante, tendría la particularidad de que contará con un sistema de bloqueo para que queden fijos a la plataforma en ciertos momentos. La mayor sorpresa vendrá en los analógicos (palancas de movimiento) pues se especula que tendrá un diseño completamente revolucionario en Nintendo.

¿Qué dijo Miyamoto sobre la “guerra de consolas”?

“Espero que las personas entiendan qué es Nintendo. Que se abstengan de arrastrar a la compañía a competiciones como las llamadas ‘guerra de las consolas’ que se centran en las altas especificaciones y el rendimiento del hardware”, dijo Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros y The Legend of Zelda, a The New York Times.

Incluso, Miyamoto se refirió a una vieja enseñanza que le dejó Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo de 1949 a 2002. “En su momento, Yamauchi nos dijo que en Nintendo no éramos buenos peleando, así que es mejor no buscar peleas con otras empresas”, dijo el creador de la saga de Super Mario Bros.

Pareciera que la Nintendo Switch 2 no intentará competir en el mercado contra la PlayStation 5 Pro, ni los nuevos modelos Xbox Series X|S. Finalmente, no es casualidad ni capricho que estrene sus consolas anticipadamente en comparación con las de Sony y las de Microsoft.