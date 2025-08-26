¿Nuevo iPhone 17?: Apple anuncia fecha de sus próximos lanzamientos

En 2026, Apple planea lanzar su primer altavoz inteligente con pantalla, y en 2027, conmemorará los 20 años del iPhone. Foto: EFE - WU HAO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Apple confirmó la fecha para uno de los eventos más esperados del año en la industria tecnológica. El próximo 9 de septiembre, a las 10 de la mañana (hora local de Cupertino), la compañía celebrará su tradicional lanzamiento de productos de otoño, donde se espera que revele oficialmente su nueva línea de iPhone 17, junto a mejoras en otros dispositivos clave de su ecosistema.

Con el lema “Awe dropping” (Impresionante), Apple apuesta por mantener la expectación en torno a su evento, que seguirá el formato de transmisión virtual adoptado desde la pandemia de 2020. Como es habitual, el lanzamiento será emitido a través del sitio web oficial de la compañía.

El iPhone más delgado hasta ahora

La gran novedad de esta generación será un modelo de iPhone 17 que se espera llegue con un diseño significativamente más delgado, marcando el primer rediseño importante en años. Según información de Bloomberg, el dispositivo será aproximadamente 2 milímetros más delgado que los modelos actuales, lo que lo convertirá en el iPhone más delgado de la historia.

Este modelo buscaría atraer a nuevos segmentos del mercado con un enfoque minimalista, aunque con ciertas concesiones: se anticipa que tendrá una sola cámara trasera y una autonomía de batería más reducida, lo que refleja una apuesta por el diseño por encima de la potencia.

Nuevos modelos y rediseños

Además del modelo delgado, la línea iPhone 17 incluiría un modelo estándar con mejoras incrementales respecto al iPhone 16: pantalla más grande y mejoras en la cámara. En el segmento premium, se espera que Apple presente los iPhone 17 Pro y Pro Max, que contarán con un rediseño en la parte trasera y una zona de cámaras más prominente, reforzando su enfoque en la fotografía como punto diferencial.

El anuncio también incluiría una nueva generación del Apple Watch, con mejoras que aún no han sido reveladas por la compañía.

Un nuevo ciclo de innovación para Apple

Este evento no solo marcará el lanzamiento de productos para la temporada navideña, sino que dará inicio a una renovación de tres años para el iPhone. En 2026, Apple planea lanzar su primer altavoz inteligente con pantalla, y en 2027, conmemorará los 20 años del iPhone con un modelo de cristal curvado, según fuentes cercanas a los desarrollos internos.

Además, para los próximos meses se proyecta la llegada de otros dispositivos como un iPad Pro con chip M5, una nueva versión de las gafas Vision Pro, un HomePod mini actualizado y un Apple TV renovado.

En 2026, se espera el primer iPhone plegable de la compañía, con lo que Apple buscaría responder a las tendencias marcadas por competidores como Samsung y Google.

Un anuncio bajo calor y frío

La invitación al evento incluye el tradicional logo de Apple, pero esta vez con una imagen visualmente impactante: un efecto térmico que tiñe los bordes de rojo (calor) y el centro de azul (frío). Este diseño podría sugerir una combinación de rendimiento y eficiencia térmica en sus nuevos productos, aunque Apple no ha hecho comentarios oficiales al respecto.

El 9 de septiembre, todas las miradas estarán puestas en Cupertino. Con nuevas apuestas en diseño, tecnología y visión a futuro, Apple no solo busca mantener su liderazgo en el mercado móvil, sino también marcar el ritmo de lo que vendrá en la próxima década de innovación.