Oracle protegería el algoritmo de TikTok en Estados Unidos

Imagen de referencia. / EFE/EPA/ALLISON DINNER Foto: EFE - ALLISON DINNER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Oracle recrearía y proporcionaría seguridad para una nueva versión estadounidense del algoritmo de TikTok en virtud de un acuerdo que se está gestando para vender la popular aplicación de propiedad china a un consorcio de inversionistas estadounidenses, dijo un funcionario de la Casa Blanca, abordando una preocupación clave planteada por los legisladores en Washington.

El acuerdo, esbozado por el funcionario de la Casa Blanca en una declaración este lunes, busca garantizar que los compradores estadounidenses controlen el software de recomendaciones de TikTok en Estados Unidos tras la desinversión de su matriz china, ByteDance. Los propietarios de TikTok, con sede en Estados Unidos, alquilarían una copia del algoritmo a ByteDance, que Oracle volvería a entrenar “desde cero”, según el funcionario.

Los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarían en una nube segura gestionada por Oracle con controles establecidos para mantener alejados a los adversarios extranjeros, incluida China, dijo el funcionario. ByteDance, con sede en Pekín, no tendría acceso a la información de los suscriptores estadounidenses de TikTok, ni tendría ningún control sobre el algoritmo en Estados Unidos.

“El socio de seguridad de Estados Unidos, Oracle, operará, reentrenará y supervisará continuamente el algoritmo estadounidense para garantizar que el contenido esté libre de manipulaciones o vigilancia indebidas”, según una sesión de preguntas y respuestas que acompañó a los comentarios del funcionario.

El algoritmo de TikTok ha sido durante mucho tiempo un factor que ha complicado cualquier acuerdo. La ley estadounidense que exige la venta de TikTok prohíbe a ByteDance desempeñar cualquier función operativa en una nueva aplicación estadounidense, incluido el software. Por su parte, la legislación china prohíbe la exportación de tecnología tan sensible. No está claro si los legisladores que respaldaron una desinversión cualificada aceptarán el plan del algoritmo y si el enfoque de separar completamente TikTok de ByteDance es técnicamente viable.

Según el acuerdo, Oracle colaborará con el gobierno estadounidense en todo, desde el reentrenamiento del algoritmo hasta el desarrollo de aplicaciones y la revisión del código fuente, según declaró el funcionario de la Casa Blanca. No ha quedado claro de inmediato qué papel podría tener el gobierno en la supervisión de la aplicación, su algoritmo y los datos de los usuarios.

Los detalles sobre las medidas de seguridad se dieron a conocer cuando el presidente Donald Trump se preparaba para cerrar un plan largamente esperado para vender la plataforma de videos a un consorcio de compradores estadounidenses. La venta ayudaría a Trump a cumplir una promesa de campaña y, al mismo tiempo, eliminaría un punto conflictivo en las relaciones entre Estados Unidos y China, mientras las dos mayores economías del mundo trabajan para aliviar las tensiones sobre aranceles y controles a la exportación.

Trump tiene la intención de firmar esta semana una orden ejecutiva para formalizar su aprobación de la transacción, según declaró un funcionario de la Casa Blanca. La semana pasada, Trump expresó su confianza en que todas las partes estaban de acuerdo. “Tuve una excelente conversación telefónica con el presidente Xi y, como saben, aprobé el acuerdo sobre TikTok, y estamos en proceso”, declaró a los periodistas el viernes, horas después de hablar con su homólogo chino, Xi Jinping.

Aunque Trump indicó que Xi había dado su consentimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino se abstuvo en un comunicado el viernes de ofrecer su pleno respaldo. “El gobierno chino respeta los deseos de la empresa en cuestión y se alegraría de que unas negociaciones comerciales productivas, acordes con las reglas del mercado, condujeran a una solución que cumpliera con las leyes y regulaciones de China y tuviera en cuenta los intereses de ambas partes”, afirmó el Ministerio.

Para ganar más tiempo para el acuerdo, Trump planea ampliar en 120 días adicionales el plazo para que ByteDance se desprenda de la empresa, según informó el funcionario de la Casa Blanca. Trump había firmado la semana pasada una orden por la que se ampliaba el plazo en 90 días, hasta mediados de diciembre.

Según el acuerdo, la nueva empresa estadounidense sería propiedad mayoritaria de inversionistas estadounidenses, y la participación de ByteDance se reduciría por debajo del 20% para cumplir con la ley que le obliga a ceder el control. Seis de los siete puestos del consejo de administración de TikTok, con sede en Estados Unidos, estarían ocupados por estadounidenses, afirmó el funcionario. ByteDance ocuparía el último puesto del consejo, pero quedaría excluida del comité de seguridad de la nueva empresa.

Oracle es uno de los inversionistas de un consorcio en el que también participan Andreessen Horowitz y la firma de capital privado Silver Lake Management, según informó Bloomberg. El reentrenamiento y la protección del algoritmo ampliarían aún más la lucrativa relación de Oracle con TikTok. La empresa con sede en Austin proporciona servicios en la nube para la aplicación y aloja los datos de los usuarios en Estados Unidos y otros países como parte de una asociación multimillonaria denominada Texas Project.

Los planes para proteger el software de recomendaciones y la información de los usuarios estadounidenses apuntan a las preocupaciones de seguridad nacional compartidas por republicanos y demócratas en el Congreso, que aprobaron la ley que exige a ByteDance desprenderse de la aplicación o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos. Esos legisladores afirman que China podría presionar a ByteDance para que comparta los datos de los usuarios y utilice la aplicación para difundir propaganda, acusaciones que la empresa y las autoridades de Pekín han rechazado en repetidas ocasiones.

Los legisladores que apoyaron la prohibición de TikTok han prometido examinar minuciosamente cualquier plan relacionado con los algoritmos. Trump también ha planteado la idea de que Estados Unidos reciba lo que describió la semana pasada como “una ‘tarifa adicional’ solo por cerrar el acuerdo”. Los detalles de esa estructura de tarifas, incluido el porcentaje que podría quedarse el gobierno, siguen sin estar claros. El viernes, Trump se negó a decir si el gobierno estadounidense obtendría un puesto en la junta directiva de la nueva empresa estadounidense.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.