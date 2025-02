Photopea: la alternativa para Photoshop que no requiere instalación y es gratis

Esta aplicación basada en la web permite editar imágenes sin necesidad de descargar software ni pagar una licencia, lo que la convierte en una opción ideal para quienes requieren una solución rápida y funcional. Foto: Apple

En el mundo de la edición de imágenes, contar con herramientas adecuadas puede marcar la diferencia al momento de realizar un trabajo profesional. Sin embargo, acceder a un software de calidad no siempre es sencillo ni económico. Aplicaciones como Photoshop, consideradas líderes en el segmento, requieren una suscripción de pago que para algunas personas resulta costosa, especialmente para quienes solo necesitan realizar ediciones ocasionales.

Además, instalar programas en ciertos dispositivos puede ser un inconveniente, particularmente en equipos de trabajo o en sistemas con restricciones. Por ello, encontrar una alternativa segura, funcional y, mejor aún, gratuita, puede ser clave para quienes buscan eficiencia sin complicaciones.

Photoshop es el estándar de la industria, una aplicación potente y versátil que ha sido la opción preferida de fotógrafos y diseñadores durante años. Sin embargo, su costo y la necesidad de instalación pueden ser barreras para algunos usuarios.

En este contexto se presenta Photopea, una alternativa accesible y práctica desarrollada por el programador Ivan Kuckir en 2013. Esta aplicación, disponible en la web, permite editar imágenes sin necesidad de descargar software ni pagar una licencia, lo que la convierte en una opción ideal para quienes requieren una solución rápida y funcional. Aunque existen otros programas gratuitos como GIMP, Photopea destaca por su facilidad de acceso: basta con abrir una pestaña en el navegador para comenzar a editar.

Su utilidad se extiende a múltiples escenarios, desde ajustes rápidos en un dispositivo ajeno hasta situaciones en las que no se puede o no se desea instalar software adicional, como en entornos de trabajo o en Chromebooks. Con una interfaz similar a Photoshop y un conjunto de herramientas avanzadas, Photopea logró un lugar entre las opciones más prácticas para la edición de imágenes en línea.

¿Cómo comenzar?

Comenzar a usar Photopea es muy sencillo. No es necesario registrarse ni instalar nada, basta con acceder a Photopea.com desde cualquier navegador. Para añadir una imagen, simplemente se arrastra el archivo desde el explorador del dispositivo y se suelta en la ventana del navegador. La aplicación admite una amplia variedad de formatos, incluidos archivos RAW y PDF (aunque con resultados variables en este último caso).

Uno de los mayores atractivos de Photopea es su compatibilidad con formatos nativos de Adobe, como .PSD (Photoshop), .AI (Illustrator) y. XD (Adobe XD), además de. FIG (Figma). Esto permite editar archivos creados en esas aplicaciones sin necesidad de convertirlos previamente. También es posible importar archivos .ATN, que son automatizaciones de Photoshop para aplicar ajustes predefinidos con un solo clic.

Al guardar el trabajo, Photopea permite exportar archivos en formatos comunes como JPEG y PNG, pero también guardar en PSD para conservar capas y facilitar la colaboración con usuarios de Photoshop.

Aunque se ejecuta en un navegador, la aplicación funciona completamente en el dispositivo, sin necesidad de subir imágenes a la nube. Esto significa que se puede seguir editando incluso sin conexión a internet, siempre que la pestaña del navegador permanezca abierta. Eso sí, los usuarios deben tener presente que mientras el dispositivo se encuentre sin acceso a una red, los avances no podrán ser guardados hasta que se conecte nuevamente.

Para quienes prefieren almacenar su trabajo en la nube, Photopea ofrece integración con Dropbox, OneDrive y Google Drive.

Edición

Photopea, al igual que Photoshop, es una herramienta compleja con una gran cantidad de funciones, por lo que resulta difícil abarcar todo en un solo artículo. Afortunadamente, su documentación es bastante completa y puede servir de guía para quienes deseen explorar todas sus capacidades. En términos generales, casi todo lo que se puede hacer en Photoshop también se puede hacer en Photopea. Aunque algunas herramientas no sean exactamente iguales, la similitud es destacada.

La interfaz de Photopea resulta familiar para quienes han trabajado con Photoshop. Los ajustes de imagen, como la modificación de niveles o la aplicación de filtros, están accesibles desde la barra de menús. En el panel lateral izquierdo se encuentran las herramientas esenciales, como la selección, el dibujo y la edición de texto, ubicadas justo donde se espera encontrarlas. En el lado derecho, se puede acceder al historial de edición y a la gestión de capas, que facilitan el flujo de trabajo organizado.

Para quienes ya están familiarizados con Photoshop, la curva de aprendizaje será mínima. Incluso sin ser un experto en la herramienta de Adobe, Photopea ofrece suficientes funciones para realizar ediciones avanzadas con facilidad. Si bien un usuario experimentado en Photoshop podría notar algunas diferencias o limitaciones, para la mayoría de los casos Photopea es un sustituto más que capaz, especialmente cuando se necesita una solución rápida y accesible.

Limitaciones de Photopea

A pesar de sus muchas ventajas, Photopea no está exento de inconvenientes. Una de sus principales limitaciones es que, si se cierra la pestaña del navegador, todo el trabajo realizado se pierde si no se guardó previamente. A diferencia de programas instalados en el equipo, no hay una recuperación automática en caso de un cierre accidental.

Otro aspecto que puede resultar molesto es la presencia de anuncios. En la versión gratuita, un gran bloque de publicidad ocupa la parte derecha de la pantalla y cambia constantemente, lo que puede convertirse en una distracción visual. Además, los bloqueadores de anuncios no son una solución efectiva, ya que la interfaz sigue mostrando un espacio vacío y ventanas emergentes que solicitan desactivarlos.

Para eliminar los anuncios y acceder a funciones adicionales, Photopea ofrece una suscripción de aproximadamente $20.000 (US $5) al mes, que también incluye herramientas basadas en inteligencia artificial y 5 GB de almacenamiento en línea. Si bien este costo es significativamente menor que el de Photoshop, cuya suscripción comienza en $45.000 al mes, la necesidad de pagar para mejorar la experiencia puede ser un factor a considerar según la frecuencia con la que se use la aplicación.

