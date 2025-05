¿Por qué la tecnología no ha solucionado el caos generado por la venta de boletas?

Bad Bunny hará una nueva gira internacional a propósito de su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos y hará una parada en Medellín, Colombia. Foto: Rimas Entertainment LLC.

Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, nació el 10 de marzo de 1994 en Puerto Rico. Se convirtió en un cantante de reguetón y trap latino en 2013 y logró su primer éxito tres años después con “Soy Peor”. Su primer álbum de estudio, “X 100pre" (2018), ganó el Grammy Latino por mejor álbum de música urbana, siendo uno de los 500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.​

Además, fue el artista hispanohablante más reproducido en Spotify entre 2020 y 2022. Ese año estrenó el álbum “Un verano sin ti”. La revista Time lo calificó como el mejor disco de ​ese curso e incluso encabezó la lista Billboard 200 Year-End Chart, siendo el primer álbum cantado totalmente en español en conseguir este hito en la historia de la industria.

Su nombre artístico, Bad Bunny (’conejo malo’ en español), proviene de una fotografía de su infancia tomada durante un Domingo de Resurrección. En ella, Benito aparece con unas orejas de conejo puestas en la cabeza. En noviembre de 2022, realizó el World’s Hottest Tour por el lanzamiento de “Un verano sin ti”. En esa ocasión se presentó tres veces en Colombia; dos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y una en el estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá.​

Ahora, y con su nuevo álbum “Debí Tirar Más Fotos” sonando en todas partes, Bad Bunny vuelve al país con, hasta ahora, una única fecha en Medellín. El concierto será el viernes 23 de enero de 2026 y la preventa de las boletas inició el jueves 8 de mayo de 2025 y la pregunta sigue siendo la misma: ¿Por qué es tan difícil comprar una entrada a un concierto?

¿Cómo comprar entradas para un concierto?

Desde el punto de vista de la tecnología, comprar boletas por internet para asistir a un concierto es una de las maneras más sencillas de adquirir este tipo de productos. No obstante, no resulta tan sencillo, especialmente con este tipo de artistas con millones de seguidores.

Aunque no sea necesario hacer una larga fila, esperar horas o hasta acampar para no perder el lugar, si es necesario hacer una fila virtual que puede ser muy inestable en algunos casos. Eso hace sumamente difícil poder comprar las entradas con tranquilidad, pues nunca se sabe cuando aparecerá una desconexión forzada o problemas con los servidores.

¿La tecnología en pleno 2025 no tendría que tener resueltos estos inconvenientes? Parece que no y contrario a eso, quienes alguna vez han intentado adquirir una entrada a un concierto por medio de un portal web han temido por ver el mensaje de “agotado” en pleno proceso de compra.

El que primero se arrodilla, primero se confiesa

Aprovechando la coyuntura actual con el nuevo Papa, León XIV, vale la pena la analogía con la religión, pues los sistemas actuales de ventas de entradas se rigen bajo una sencilla, aunque a veces confusa premisa; el primero que llega, es el primero que la compra.

Este sistema es conocido como FIFO (First In, First Out) y ayuda en la implementación y gestión de filas virtuales. En el papel parece fácil de entender, pero no ocurre lo mismo en la aplicación, pues en eventos masivos como este, en algunos casos, no funciona como debería.

No obstante, si se trata de ser justos con la tecnología, la demanda a veces es tan grande que rebasa hasta al sistema más eficiente. Lo anterior provoca un colapso en la página que vende las boletas y los mensajes de error, sin mencionar la eterna espera en las colas virtuales.

El bendito problema con las boletas revendidas

“Scalping", un término bursátil que a veces se aplica en este contexto, se refiere a la técnica de comprar entradas con bots, señuelos, que permiten evitar los límites impuestos a las adquisiciones de entradas para usuarios humanos. Esto se traduce en la reventa de entradas que tantos problemas legales acarrea, pero también genera tanto dinero.

Se estima que solo en Colombia, una boleta con valor comercial de 60.000 pesos puede llegar a valer 270.000 pesos en el mercado de la reventa. Esto representa un aumento en el precio de un 350%.

Según el Código Penal colombiano y la Ley 599 del 2000, la reventa de boletas no representa un delito en su interpretación general, pero hacerlo sin autorización del promotor del evento puede acarrear sanciones, multas y hasta penas de cárcel.

¿Cuál es la solución al problema?

Existe otro método para la compra de entradas, sea un concierto o un evento deportivo, y es la selección de los aspirantes por medio de un sorteo previo. Esto es ampliamente utilizado por Nintendo a la hora de registrar las reservas de un nuevo juego o consola.

Este método lo que hace es abrir un registro previo a la fecha de venta de las boletas para asignarle a cada aspirante un número en la cola virtual. Con esto, se elimina la necesidad de abrir la página de venta media hora antes del inicio de la “carnicería”, pues cada usuario cuenta con un turno que dura un tiempo predeterminado y nadie puede quitárselo.

De este forma, se podría evitar una sobrecarga en el servidor, pues solo una persona estaría comprando una entrada a la vez y un turno no puede comenzar, si no ha terminado el anterior. ¿Se necesitaría más tiempo para vender todas las entradas? Sí, ineludiblemente, pero le evitaría más de un dolor de cabeza a los compradores.

En conclusión, utilizar un método o el otro depende enteramente del promotor del concierto y su intención detrás de la forma de vender las boletas. Aun así, siempre queda la esperanza de tener una fecha más, un día más y una oportunidad más para ir al concierto de su artista favorito.