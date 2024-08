¿Por qué no debería utilizar el celular mientras está cargando?

La pregunta habitual entre los usuarios de teléfonos inteligentes es: “¿Es seguro usar mi teléfono mientras se está cargando?”. Foto: archivo

Lo primero que hay que entender es cuáles son los componentes y conceptos básicos de la carga en celulares. La carga del teléfono se basa en una reacción química entre los terminales positivo y negativo de la batería que permite que los dispositivos se enciendan y se mantengan operativos. Al momento de conectar un equipo a una corriente eléctrica, se crea un flujo de electrones que permite la carga de la batería.

Existen varias preguntas en torno a la carga del teléfono que generan confusión entre los usuarios. Una de ellas es si utilizar el teléfono mientras se está cargando puede dañar la batería o suponer un riesgo para la seguridad. Sin embargo, de acuerdo con Scosche, empresa líder de accesorios tecnológicos de consumo en Norteamérica, no hay pruebas científicas que respalden estas afirmaciones. Los smartphones modernos están diseñados para soportar la carga y el uso simultáneos sin efectos negativos significativos.

El medio especializado en tecnología Betech, por su parte, señala que los daños inmediatos no se verán reflejados, pero el aumento de temperatura que se genera al usar y conectarlo a una fuente de energía tendrá como resultados daños en la batería a un largo plazo.

Lo que sí es cierto, según las páginas de soporte de empresas como Apple y Samsung, es que el uso del celular mientras está cargando reduce mínimamente la velocidad de carga del equipo.

Por su parte, Xiaomi también indica que se genera un calentamiento extra, pero que no es de preocupación. No obstante, insiste en que no es pertinente cargar la batería y ejecutar aplicaciones exigentes, como videojuegos, porque a la larga si podrá crear deterioro en la autonomía del equipo.

Efectos en la vida útil de la batería

Aunque es seguro usar su teléfono mientras se carga, hay algunos efectos potenciales que debe considerar.

Usar el teléfono mientras se carga no acorta necesariamente la vida útil de la batería. Las baterías de iones de litio, comunes en los smartphones, tienen un número limitado de ciclos de carga. Sin embargo, los dispositivos modernos cuentan con sistemas avanzados de gestión de batería que optimizan la carga y previenen la sobrecarga, minimizando así los efectos negativos.

Algo que sí es relevante tener en cuenta, es evitar exponer el teléfono a temperaturas extremas mientras se carga, debido a que el calor excesivo puede degradar el rendimiento de la batería con el tiempo. Del mismo modo con las temperaturas muy bajas, ya que puede dañar la carga del equipo.

De igual forma, utilizar un cargador que no sea compatible con el teléfono puede provocar tiempos de carga más lentos o incluso dañar la batería. Siempre se recomienda usar el que viene con el teléfono o un cargador certificado de un fabricante de confianza.

Implicaciones para el rendimiento del teléfono

El proceso de carga requiere energía y, al momento de usar el teléfono al mismo tiempo, se extrae energía adicional de la batería. Este aumento en el consumo de energía puede resultar en un tiempo de carga más lento.

Además, el uso intensivo, como jugar o ejecutar aplicaciones que demandan muchos recursos mientras se carga, puede generar calor. La combinación de carga y uso intensivo puede exigir más al hardware del teléfono. Lo recomendable evitar este tipo de actividades mientras el teléfono se carga para mantener un rendimiento óptimo.

Las temperaturas elevadas pueden afectar el rendimiento general del teléfono, ya que el dispositivo podría reducir su potencia de procesamiento para evitar el sobrecalentamiento, esto resulta en una menor velocidad de respuesta de las aplicaciones y una disminución en la capacidad de realizar varias tareas.

Del mismo modo, utilizarlo mientras está conectado a una fuente de energía puede propiciar movimientos bruscos no intencionados que generan caídas y daños accidentales. Es importante tener precaución y usar un soporte o sujetarlo con seguridad para minimizar las chances de accidentes.

Por otra parte, existen riesgos de seguridad relacionados con los peligros eléctricos. Los cargadores defectuosos o los cables dañados pueden provocar fallos y suponer un riesgo en el usuario. Además de contar con un cargador bueno y confiable, no está de más inspeccionar periódicamente los cargadores y cables para detectar cualquier signo de daño, y sustituirlos si es necesario.

Consejos para cargar el móvil de forma segura

Utilizar el cargador y el cable originales del fabricante . Estos están diseñados específicamente para el dispositivo y minimizan el riesgo de problemas de compatibilidad o ineficiencias de carga.

Cargar el teléfono en una zona bien ventilada , lejos de materiales inflamables para reducir el riesgo de sobrecalentamiento.

Evitar cubrir el teléfono o colocarlo sobre superficies blandas . Esto puede obstruir el flujo de aire y atrapar el calor dentro del equipo.

Desenchufar el teléfono cuando esté completamente cargado. Dejarlo conectado al cargador durante periodos prolongados puede aumentar el calor y sobrecargar innecesariamente la batería.

