¿Qué tanto sabe de The Last of Us, una de las historias mejor contadas del Gaming?

The Last of Us es una franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog y distribuida por Sony Interactive Entertainment. Foto: Naugthy Dogh

Para nadie es un secreto que las historias que involucren zombies siempre han sido populares, y no desde ahora, sino desde hace más de 50 años. No importa el medio o el formato en el que se difunda el relato, si habla de zombies tiene altas probabilidades de ser exitoso. Así le ocurre a The Last of Us, un videojuego que ha explotado esta idea durante más de 10 años y que parece está lejos de extinguirse. Esta saga hace parte de los grandes exclusivos de PlayStation y se vende tan bien que impulsa la compra de consolas.

Además, como toda buena narrativa, se ha expandido más allá de los mandos y los gameplays para convertirse en una serie de televisión aclamada por la crítica. Aunque sus cifras de ventas no pueden parecer suficientes para los números de otras franquicias, lo cierto es que The Last of Us es un sinónimo de Sony y un punto de referencia para la infancia y adolescencia de millones de gamers. Su historia ha dado para producir seis juegos e infinidad de DLC’s disponibles en todas las plataformas de PlayStation.

Esta serie de títulos tienen la particularidad de que no le ha hecho falta producir contenido nuevo, propiamente dicho, para mantenerse vigente e interesante entre los jugadores de la actual generación. Las remasterizaciones de sus éxitos de sistemas antiguos han sido bien recibidos por la crítica y por los usuarios, al menos por aquellos que son fanáticos de Sony. Incluso su remake más reciente hizo parte del tráiler de presentación de la moderna PlayStation 5 Pro.

Una muestra de que The Last of Us es una marca que Sony Interactive Entertainment quiere cuidar, valorar y nutrir de nuevas historias. Por eso hoy, en un nuevo viernes de quiz en El Espectador, les dejamos10 preguntas sobre la franquicia de The Last of Us. Es hora de probar las horas frente al televisor eliminando corredores, acechadores, chasqueadores, gordinflones, tambaleantes y demás enemigos que se puedan encontrar en el amplio, sombrío y sobre todo aterrador mapa de esta ciudad postapocalíptica.