No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Tecnología
Gadgets y Apps
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Quieres que tu aplicación de citas tome el control?

Varias de las nuevas aplicaciones se basan en la idea de que lo que realmente quieren los usuarios es no tener opciones infinitas.

Gina Cherelus | The New York Times
08 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
No es la primera vez que las aplicaciones de citas establecen restricciones diferentes para fomentar citas más seguras e intencionadas.
No es la primera vez que las aplicaciones de citas establecen restricciones diferentes para fomentar citas más seguras e intencionadas.
Foto: Getty Images

Imagina que te desplazas por una aplicación de citas y te encuentras con alguien que te llama la atención. Deslizas el dedo y… sí: hay una coincidencia.

Pero en lugar de seguir deslizando el dedo por otros perfiles, o incluso iniciar una conversación que podría durar días, te saltas la mensajería dentro de la aplicación. En su lugar, la plataforma te pide que confirmes tu disponibilidad para la próxima cita, en el bar o restaurante que elija la aplicación. ¿Aceptarías estas condiciones?

Varias de las nuevas y restrictivas aplicaciones de citas...

Por Gina Cherelus | The New York Times

Temas recomendados:

Estilo de Vida

PremiumEE

aplicaciones de citas

cómo funciona Breeze

Breeze

Tinder

Bumble

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar