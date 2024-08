Reseña: Así se ve Concord, el nuevo título multijugador exclusivo de PlayStation

Concord fue anunciado en mayo de 2024, estrenó una versión beta en julio y recientemente se lanzó en agosto para los jugadores de PlayStation 5 y PC. Foto: PlayStation

El 30 de mayo de 2024, en medio del State of Play de Sony, se anunció el desarrollo de un nuevo videojuego que representa una apuesta por construir una franquicia tan importante para PlayStation como God of War o Gran Turismo. Se trata de Concord, una entrega multijugador de disparos en primera persona (FPS por sus siglas en inglés) desarrollado por Firewalk Studios. Este juego es el primero en la historia de la empresa que fue fundada en 2018 y adquirida por Sony Interactive Entertainment cinco años después.

Por medio de un tráiler, los amantes del gaming pudieron conocer los primeros cinco personajes jugables del título: Vale, Haymar, Star Child, Lennox y I-Off, un simpático, pero enorme robot. Más tarde, el 18 de julio del mismo año, PlayStation lanzó una versión beta con la que se pudo ver mucho más del juego, como el gameplay y las dinámicas de movimiento que prometía. Finalmente, el 23 de agosto PlayStation Studios publicó la versión a la venta en exclusiva para la PlayStation 5 y PC.

Concord está ambientado en una lucha galáctica de muchos colores, armas y una sutil pizca de humor. El primer tráiler que se vio prometía ser uno de los juegos mejor hechos gráficamente por la compañía nipona, además dotaba de una personalidad única a cada uno de los tripulantes de esta aventura espacial. Hay quienes lo comparan y hasta lo asemejan con videojuegos como Valorant de Riot Games u otros que se les parezca, pero al ser un título de consola y PC el apartado visual es uno de los aspectos más valorados.

El Espectador tuvo la oportunidad de probar el contenido completo del juego, y aunque Firewalk promete (en uno de los primeros mensajes que aparece al abrir el juego) que seguirá actualizando los personajes hasta llegar a 16, y corregir errores, lo cierto es que esta entrega se ve muy bien desarrollada y completa, al menos para ser la primera aventura de su estudio desarrollador. Esto fue lo que dejó el primer vistazo a las cinemáticas, jugabilidad y secciones técnicas de Concord.

¿Qué se puede esperar de Concord?

El juego recibe a los gamers con una cinemática extensa para explicar el origen y el porqué de los eventos que se verán en el gameplay. Cabe resaltar que cada movimiento, especialmente facial, de los personajes es auténtico, como si se tratara de criaturas humanoides reales y el jugador estuviera viendo una película de ciencia ficción.

Con respecto al menú de entrada, es del estilo de Concord y es fácil navegar por él. La pestaña para jugar se divide en dos grandes partes, una para entrenar y otra para entrar en la dinámica de disparos sin tanto preámbulo. Aunque a los más experimentados les pueda parecer molesto y hasta innecesario, para quienes son nuevos en este tipo de entregas es muy útil contar no con una, sino con varias arenas de simulación antes de entrar al ruedo.

Así se juega Concord en PlayStation 5

Es momento de hablar del sonido, y es que al igual que los gráficos en pantalla, es uno de los elementos que mejor ha elaborado Firewalk Studios para Concord. Los diálogos y cada movimiento de gatillo se siente en la vibración del mando DualSense y sus bocinas incorporadas. Los gatillos adaptativos se irán haciendo cada vez más indispensables y en cualquier televisor todo se va a escuchar como una sinfonía de disparos.

Concord se mueve tan rápido o lento como el gamer quiera y pueda. Sin embargo, y al menos de este lado, quedó faltando un modo de juego historia o campaña. Tiene un aspecto visual tan imponente que se siente desperdiciado al no poseer una narrativa sólida que avance a medida que se juega. No obstante, este videojuego dará mucho de que hablar, no solo en este diario, sino también en transmisiones en vivo de Twitch y casi cualquier lugar donde haya presencia de un amante de los shooters.