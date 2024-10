Review: Nikoderiko, The Magical World, el juego del hijo de Crash Bandicoot en PS5

Pantalla de inicio de Nikoderiko: The Magical World. Foto: PS5

Nikoderiko: The Magical World es un título de plataformas desarrollado por el estudio indie Vea Games y publicado el 15 de octubre de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Se basa en la historia de Niko y Luna, los dos protagonistas de la entrega. El primero es una especie de león muy parecido a un viejo conocido, Crash Bandicoot. Incluso hay quienes bautizan a Niko como el hijo perdido de Crash. Por su parte, Luna es un personaje femenino también jugable.

Ambos se enteran de que Grimbald, el villano de esta trama, robó parte de un tesoro importante para mantener el sano equilibrio de la tierra donde viven. Los dos protagonistas tendrán que atravesar diversos mundos, a veces con la ayuda de sus amigos animales, para arrebatarle el poder a Grimbald. El juego fue desarrollado en Chipre, país de donde es su estudio, y fue anunciado oficialmente en el Future Games Show: Summer Showcase de Games Radar en junio de 2024. La banda sonora está a cargo de David Wise, el mismo compositor de la música de Donkey Kong Country, un clásico plataformero de la Super Nintendo durante los 90′s.

Aunque Nikoderiko: The Magical World se pueda asociar a otras IP’s (propiedades intelectuales) valiosas, es una marca nueva que apenas se está abriendo un lugar entre los jugadores de consola, sistema donde siguen siendo aclamados los juegos de plataformas como durante sus mejores años en la década de 1980. Un claro ejemplo es Astro Bot que ha sido catalogado por las reseñas, incluyendo la de este diario, y la crítica como el mejor plataformero del mundo, incluso por encima del Mario de turno.

Por eso, en una nueva reseña de El Espectador, tuvimos la oportunidad de probar de manera anticipada este nuevo videojuego en la PS5, disponible en las demás consolas de sobremesa del mercado. Estas son nuestras impresiones, calificativos, aspectos por mejorar y sobre todo visión de un título que no se puede perder de vista que fue hecho por un estudio independiente. Así esté disponible en las mejores plataformas de la actualidad, esperar que lleve al límite las capacidades de las consolas es demasiado ambicioso.

Para comenzar, como no podía ser de otra manera, el menú principal es rápido, ágil, fácil de entender e intuitivo hasta para niños muy pequeños. Pero también ofrece un modo gráfico, al estilo de los mejores juegos, para priorizar la calidad en pantalla o el rendimiento durante las partidas. Sin duda, una característica que no es común en entregas de este estilo y mucho menos indie.

Como ya fue mencionado, los dos personajes principales son manejables por el gamer y el juego permite partidas de uno o dos jugadores (para dos se necesitan dos controles). Sin embargo, ofrece solo dos niveles; fácil y medio, lo que limita el gameplay y hasta el público objetivo de este videojuego, que aunque no es oficial, parece estar dirigido a niños, niñas y novatos en el Gaming.

La cinemática inicial explica la historia, el por qué de las acciones y acontecimientos del juego, no obstante no tiene diálogos, lo cual puede parecer una desventaja, pero en historias sencillas y fáciles de entender como las de los videojuegos de plataformas no hace falta decir mucho. En lugar de eso, Nikoderiko: The Magical World aprovecha las bocinas del DualSense para los efectos sonoros. Eso sí, cuando son necesarias las palabras, ofrece audio en inglés y subtítulos en español para los gamers hispanohablantes.

Hay que dejar algo claro, aunque el título no tiene ninguna relación directa con el famoso Crash Bandicoot sus vibras, ambientación y algunos niveles sí parecen sacados del famoso plataformero que se hizo popular en la PS1 y PS2. Algo que resulta agradable para aquellos que crecieron viendo a este personaje saltar, dar vueltas y correr en medio de una selva llena de secretos.

También hay que decir que Nikoderiko: The Magical World no ofrece las mejores gráficas ni los detalles más pulidos, pero él y la protagonista se mueven con fluidez y los movimientos de cámara le dan dinámica a la jugabilidad. Sin embargo, los rivales de cada nivel se sienten muy flojos, incluso para jugadores inexpertos, lo que hace que no ofrezcan mucha oposición ni aporten a la historia.

En conclusión, a pesar de no ser una entrega muy exigente y que se puede sentir como un trámite luego de un par de niveles, Nikoderiko: The Magical World, además de ofrecer minijuegos dentro de cada nivel, puede ser una buena opción para los padres que quieran brindarle un juego nuevo de consola a sus hijos más pequeños, y al mismo tiempo deseen conectarse con su niño interior, aquel que pasó largos y buenos momentos con su marsupial favorito, Crash Bandicoot.