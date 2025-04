Se acerca el fin de Windows 10 ¿Cómo saber qué Windows tengo?

Bill Gates, cofundador de Microsoft, durante el anuncio de Windows 95 el 24 de agosto de 1995. Foto: EFE - Cortesía

Bill Gates y Paul Allen fundaron hace 50 años una de las empresas más importantes e influyentes del mundo, Microsoft. La compañía domina los servicios de software desde hace al menos cuatro décadas y es reconocida por tener uno de los mejores márgenes de ganancia. En 2024 facturó más de US $245.000 millones.

Tal vez su producto insignia o por lo menos por el que la mayoría la conoce es su familia de sistemas operativos Windows. Fue desarrollado por primera vez en noviembre de 1985, pero a partir de la década de 1990 (Windows 95 y Windows 98) ganó el reconocimiento que hoy tiene.

Un sistema operativo (SO) es un software fundamental que permite que un computador u otro dispositivo electrónico funcione. Actúa como intermediario entre el hardware y el usuario, gestionando recursos y permitiendo la ejecución de aplicaciones. En términos prácticos, es un trabajador silencioso que aunque a veces no se note es sumamente necesario.

Este 2025, tanto Microsoft como su sistema operativo han vuelto a ser noticia y no solo por el cumpleaños número 50 de la compañía. Windows 10, el SO de al menos 3,2 millones de computadores en Colombia, dejará de funcionar este 14 de octubre. No obstante, la pregunta que deben hacerse todos los usuarios de este software es: ¿Qué Windows tengo?

Windows 10 o Windows 11 ¿Cuál es el de mi computador?

Windows 10 fue lanzado por primera vez en 2015 por lo que es probable que muchos equipos, no solo en el país, sino en el mundo, todavía funcionen con este SO. Sea la versión Pro, 1.1, 2.0 o cualquier nombre después de las palabras “Windows 10″.

Lo primero que hay que hacer es dirigirse hacia el PC y oprimir el botón con el logo de Windows, ese que es un cuadrado dividido en cuatro. Luego puede buscar o escribir en la lupa “información del sistema” y hacer clic en la ventana que tenga este nombre.

Una de las primeras informaciones es, efectivamente, el sistema operativo (SO) del equipo. Si este dice: “Windows 11″ no tendrá que actualizar su computador, ya que esta tarea está hecha o si el artefacto fue fabricado después de 2021, pues fue vendido ya con este SO.

¿Y si no tengo Windows 11?

Sin embargo, si es del grupo de aquellos que aún usa Windows 10, casi 10 años después de su lanzamiento original, será mejor que lo actualice y pronto. Tenga en cuenta que no todos los equipos son compatibles con este software, por lo que antes asegúrese de que su PC sea compatible con Windows 11.

Para esto, será necesario que vuelva a oprimir el botón de Windows, busque “configuración”, haga clic en la ventana de “sistema” y diríjase a la parte de “acerca de”. Allí podrá encontrar las “especificaciones del dispositivo”, información clave para saber si su computador se podrá actualizar a Windows 11.

Estos son los requisitos mínimos para que un equipo pueda usar este sistema operativo, de lo contrario, será imposible y tendrá que pensar en remplazar el equipo por uno nuevo.

Procesador: un GHz o más rápido con dos o más núcleos, procesador de 64 bits o SoC.

RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 64 GB o más.

Firmware del sistema: UEFI con arranque seguro.

TPM: Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.

Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0.

Pantalla: HD (720p) de nueve pulgadas o más, con canal de ocho bits por color.

Conexión a Internet: Se requiere durante la configuración inicial y para algunas características.

Por último, si su PC cumple apenas con estas características mínimas también puede considerar renovar su artefacto, pues Windows 11 seguirá actualizando sus versiones y puede que cada vez exija mayores condiciones técnicas a los equipos que quieran usar este sistema operativo.