Snaptube: ¿es segura la aplicación para descargar videos de YouTube en el celular?

Las aplicaciones para descargar contenidos audiovisuales de redes sociales y otras plataformas son en ocasiones útiles porque permiten guardar videos en el celular y verlos sin conexión a internet o compartirlos de una manera más sencilla a través de mensajerías como WhatsApp.

Snaptube es una de las aplicaciones más populares por permitir descargar videos y música de varias plataformas de forma gratuita, rápida y fácil. Además, ofrece soporte para múltiples redes sociales, tiene una interfaz sencilla y permite convertir videos a MP3. Aunque no está en Google Play o en la App Store, es accesible directamente desde su página web.

No obstante, su reconocimiento en el mercado se ha visto mermado en los últimos años, ya que varias plataformas como YouTube Premium, permiten a los usuarios realizar descargar para visualizar sin conexión desde las mismas aplicaciones.

A Snaptube, que es un cliente no oficial de YouTube con millones de descargas, sin embargo, se le considera inseguro, puesto que se han detectado algunas irregularidades en su funcionamiento.

La plataforma de seguridad Secure-D, por ejemplo, realizó un análisis del comportamiento de Snaptube y descubrió que la aplicación realizaba diversas actividades sin el conocimiento del usuario. Estas acciones maliciosas se llevaban a cabo a través de un kit de desarrollo de software integrado en Snaptube, que se conectaba a un servidor de control para ejecutar actividades como clics publicitarios y servicios de suscripción de pago sin su consentimiento.

Sin embargo, Stevan De la Peña, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, afirmó en diálogo con El Espectador que sí es cierto que no se recomiendan este tipo de aplicaciones por la recolección de información. Pero es importante clarificar que no es la aplicación que realiza ese tipo de pagos sin consentimiento, sino a través del engaño. “A través de publicidad engañosa, puede llevar a un usuario inexperto o ingenuo a realizar suscripciones, en ocasiones supuestamente gratis, y realizar la estafa”.

Además, explicó los riesgos de tener este tipo de aplicaciones en los dispositivos móviles o computadores. “Sí, es peligrosa para alguien que tenga información sensible en su equipo y no sepa limitar las aplicaciones. Para una persona, que no tenga datos importantes como bancos en línea, quizás los peligros se minimizan, pero lo mejor es evitar esos riesgos y no descargarla”.

Otro aspecto a tener en cuenta, según el experto, son las publicidades al momento de comenzar el proceso de descarga de un video. Por lo general y con el suficiente cuidado, se pueden omitir o cerrar la publicidad y no correr riesgos, pero existe la posibilidad de fallar y hacer clic en un malware malicioso.

En conclusión, este tipo de aplicaciones recopilan toda la información de los usuarios posible a su alcance para emplearla de tres maneras, según comentó De la Peña:

Mejorar su sistema de negocio en la aplicación. Es decir, en la distribución de publicidad de acuerdo a la información de las búsquedas de los usuarios.

Crea malware para ofrecer suscripciones engañosas y obtener dinero de esa manera de las personas.

Recopilar y vender la información para reforzar los dos puntos anteriores en la plataforma y en otras aplicaciones que decidan pagar para sacarle provecho a los datos.

A su vez, Snaptube, a través de su página se ha defendido de las acusaciones, y en la última actualización de la plataforma, en julio de 2023, informó que: “Snaptube ha sido desarrollado bajo los más estrictos parámetros de seguridad y rendimiento de la actualidad. A tal punto, que esta aplicación ha logrado distintas certificaciones en materia de seguridad informática que dan fe de su invulnerabilidad y protección para sus usuarios”.

Por último, es importante recordar que el uso de aplicaciones como Snaptube puede implicar riesgos, tanto de seguridad como legales. Descargar contenido protegido por derechos de autor, como videos de YouTube, podría violar las leyes de derechos de autor en algunos países. Por lo tanto, si opta por utilizar Snaptube u otras plataformas similares, es esencial estar bien informado sobre la legislación local y tener en cuenta los posibles riesgos de seguridad que estas aplicaciones pueden representar.

