Switch supera a la PS2 como la segunda consola más vendida en Estados Unidos

La competencia por vender más consolas se remonta a mucho más que la generación actual. Desde las épocas de Atari varias compañías han rivalizado por ser la plataforma favorita de los usuarios. “La guerra de las consolas” se agudizó durante la década de 1980 entre Nintendo, un consolidado fabricante, y Sega que tenía argumentos de sobra para destronarlo del primer puesto. Esa historia terminó con la casa de Mario en la cima y la casa de Sonic renunciando totalmente al negocio de los sistemas caseros.

A mediados de los 90, Nintendo creía estar en un monopolio controlado por sí mismo, pero llegó Sony con su PlayStation 1 para interrumpir su tranquilidad. Esta plataforma fue la primera en superar los 100 millones de unidades vendidas y fue el abrebocas de la consola más exitosa de la historia, la PS2. En medio de todo esto también surgió un tercer contendiente, que aunque era novato, tenía el respaldo de una empresa enorme en tecnología llamada Microsoft, que estrenó su primera Xbox en 2002.

Hasta hoy así está configurado el mercado de las consolas domésticas con Nintendo, Sony y Microsoft rivalizando constantemente por saber quién vende más plataformas. Sin embargo, a veces hay que dar un vistazo hacia atrás y la actual Nintendo Switch obliga a revisar los números de ventas de sistemas anteriores para conocer cuál es su impacto real en la industria. Esta consola híbrida lanzada en 2017 es la indiscutible ganadora de la novena generación y se posiciona como la tercera más vendida de la historia.

Contabiliza 146 millones de unidades, por debajo de los 154 millones de la Nintendo DS y los 160 millones de la PlayStation 2. No obstante, recientemente surgió una información que cataloga a la Switch como la segunda consola más exitosa en la historia de Estados Unidos, pues aunque aún no llegue a las cifras de la Nintendo DS, primer lugar, sí superó a la PS2. El país norteamericano representa el segundo epicentro más importante en la historia de los videojuegos no solo como consumidor, sino también como fabricante.

Nintendo Switch, la segunda más vendida en Estados Unidos

De acuerdo con la firma de análisis de mercado estadounidense Circana, con las ventas en noviembre de 2024 la Nintendo Switch superó las ventas históricas de la PlayStation 2 en ese país. Hasta la fecha, Switch ha vendido 46,6 millones de consolas en suelo norteamericano. Sin embargo, Nintendo DS continúa siendo la plataforma más vendida en dicho mercado.

“Switch ha superado a PS2 en unidades vendidas durante toda su vida en Estados Unidos”, aseguró Mat Piscatella, director ejecutivo y analista de la industria del videojuego de Circana en la red social BlueSky. Todo esto gracias 2,4 millones de consolas vendidas, un repunte del 4% en la comercialización de Nintendo Switch con respecto al mismo periodo de 2023.

Sin embargo, no todas son malas noticias para Sony que también vio un incremento de un 15% en las ventas de su PlayStation 5 en comparación con noviembre de 2023. Además, su nueva PS5 Pro representa el 19% de esas ventas, aunque venda un 12% menos con respecto a la PlayStation 4 Pro en 2016 cuando fue estrenada

¿Cuántas unidades se venderán de la Nintendo Switch 2?

Por el momento, Nintendo seguirá apostando por consolidar su plataforma de actual generación como, al menos, la segunda más vendida de la historia, aunque no descarta igualar o superar a la PS2. Al mismo tiempo, prepara y tiene al Gaming al borde de la silla esperando por el anuncio oficial de “la sucesora de la Switch” que se puede dar este mismo año y estrenarse en abril de 2025.

Por su lado, Sony seguirá revitalizando el catálogo de su PlayStation 5 y PS5 Pro para acelerar la migración de sus jugadores de PS4 a la novena generación, Además, apalancado en el también inminente lanzamiento de GTA VI, el sucesor del tercer videojuego más vendido del mundo y uno de los gameplays más extensos en la historia de la industria.

En conclusión, Nintendo Switch 2 y GTA VI son las dos grandes noticias que espera el mundo de los juegos para 2025 y los fans están impacientes. Solo la llegada del nuevo año podrá decir si tanta espera valió la pena, si Switch 2 será igual o más de exitosa que su hermana mayor, si GTA VI cumplirá todo lo que ha prometido y sobre todo si los videojuegos seguirán dando mucho de que hablar el año que viene.