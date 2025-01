Tencent, dueño de LoL, es acusada en Estados Unidos de ser una empresa militar

Tencent es un conglomerado chino que posee Riot Games y pretende comprar Ubisoft. Foto: Tencent

Tencent, también llamada Tencent Holdings Limited, es una compañía tecnológica china que provee productos y servicios relacionados con internet, inteligencia artificial y videojuegos.​ Su sede se encuentra en las torres gemelas Tencent Seafront Towers en Shenzen, China.

Respecto a la industria de los videojuegos, es una de las multinacionales más grandes del mundo, y también una de las de mayor valor de mercado. De la misma forma, es el portal de internet más grande de China y la marca más cara de ese país, con un valor de 66.000 millones de dólares.​

Su filial en este mercado del Gaming se llama Tencent Games y ​posee más de 20 estudios y más de 70 IP’s (propiedades intelectuales). Se dedica casi que exclusivamente al desarrollo y publicación de juegos a través de las empresas bajo su mando, como es el caso de Riot Games. Esta es la compañía que creó los eSports de Valorant y League of Legends.

En 2017, se convirtió en la empresa de videojuegos que más registraba ingresos con 16.000 millones de dólares. Se situó por encima de Nintendo (6.700 millones) y Electronic Arts (4.800 millones). Esos ingresos vienen de algunas de las marcas más conocidas en esta industria como Fortnite, Unreal Engine (Tencent posee el 40% de Epic Games), Candy Crush o World of Warcraft, pues tiene alguna propiedad accionaria de las compañías de estos videojuegos.

Su dominio en la escena mundial no se limita a los juegos de celular o PC. A Tencent Games le corresponde el 5% de las ganancias de Activision Blizzard, el estudio creador de Call of Duty, la saga bélica más exitosa de la historia. Y otro 5% de Ubisoft (aunque quiere comprar la totalidad de las acciones), el estudio desarrollador más grande de Europa (con sede en Francia) y creador de las franquicias de Assassin’s Creed, Far Cry y Just Dance.

¿Qué pasa con Tencent en Estados Unidos?

Sin embargo, en 2025 Tencent fue incluida por Estados Unidos en la Lista CMC (Chinese Military Companies) de las compañías vinculadas al ejército chino. Esto provocó que las acciones de la empresa cayeran estrepitosamente en la bolsa de valores de ese país.

Tencent ha asegurado que no colabora con el ejército de China y si los estadounidenses no la remueven de la Lista CMC, tomará “procedimientos legales”. No obstante, el conglomerado chino también manifestó públicamente que esto “no afecta su negocio”.

Aun así, Tencent dejó claro que iniciará conversaciones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para aclarar dudas y malentendidos. Pero de ser necesario también emprenderá acciones legales contra el gobierno norteamericano y la Lista CMC.

¿Qué significa hacer parte de la Lista CMC?

La Lista CMC es elaborada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos e identifica empresas chinas que se consideran vinculadas o colaboradoras del ejército chino. Según la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024, esto prohíbe al Departamento de Defensa entablar relaciones comerciales con las empresas designadas en esta lista.

Aunque la inclusión en la Lista CMC no implica sanciones inmediatas ni restricciones comerciales directas, puede afectar la reputación de las compañías señaladas y servir como “pare” en caso de establecer relaciones comerciales con ellas.

Esto también se une a la reciente disputa legal entre TikTok, otra multinacional china, y el gobierno estadounidense que la está obligando a vender sus acciones en suelo norteamericano a una empresa de ese país. Este es el resultado de la tensión comercial entre Washington y Pekín.