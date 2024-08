Tetris, más que un videojuego, una historia de éxito sin fecha de caducidad

Tetris es el título más vendido de la historia de los videojuegos con 520 millones de copias comercializadas. Foto: The Tetris Company

Puede que el nombre de Alekséi Pázhitnov no resulte familiar para la mayoría de las personas en el mundo, mucho menos para quienes no se consideran amantes de los videojuegos. Pero seguramente su obra maestra, Tetris, no pueda escapar de las referencias más famosas del mundo, y no solo del Gaming. El nombre de este videojuego viene de la unión del prefijo tetra (cuatro), el número de cuadros de cada pieza del juego, y tenis, pues el ruso Pázhitnov era fanático del deporte blanco.

Así fue como un ingeniero informático de la Unión Soviética le dio vida a uno de los clásicos más importantes en la historia de esta industria. Sin embargo, y a pesar de que el juego fue publicado hace 40 años en territorio soviético, su llegada a occidente, y especialmente a Estados Unidos, no fue una tarea fácil para los empresarios de la época.

El título fue programado originalmente para Electronika 60, un PC ruso, pero no podía mostrarse a color y los cuadros de las piezas eran formados a partir de dos paréntesis juntos.

Hasta ese momento se trataba solo de un proyecto personal para pasar el rato en solitario, pero cuando los compañeros de Alekséi notaron lo entretenido que podía resultar organizar piezas en una pantalla, le ayudaron a programarlo para la IBM PC. Esto hizo posible agregar música de sintetizador, colorear los elementos y almacenar todo eso en un casete para distribuirlo y venderlo.

Las siguientes plataformas en recibir una versión de Tetris fueron Apple II y Commodore 64. Ya el juego salía de sistemas soviéticos, pero seguía en territorio de Europa oriental, y así difícilmente podía convertirse en un éxito mundial.

En esta parte de la historia aparece Robert Stein, un empresario de videojuegos, que sin haber adquirido oficialmente los derechos para consolas, arcades y computadores en Europa y Estados Unidos, se los ofreció a Microsoft, una empresa estadounidense que planeaba distribuir el título para plataformas de Atari, la más acérrima competidora de Nintendo. Esta última, a través de Henk Rogers, comenzó a competir para lograr lo mismo, pero para la empresa japonesa y en el país del son naciente. ¿Cómo fue que Tetris llegó a ser el éxito que es?

Al mismo tiempo que Henk Rogers negociaba los derechos de Tetris para consolas, arcades y PC’s en Japón, la división de Nintendo en Estados Unidos fabricada uno de los sistemas portátiles mejor vendidos de la historia, la Nintendo Game Boy. Desde 1987 la entrega se podía jugar en Europa, pero no fue sino hasta un año después que llegó al mercado estadounidense. Fue en ese momento que Rogers sugirió que en lugar de vender la nueva consola, la Game Boy, con el Super Mario Bros de turno, lo hicieran con la nueva sensación en Europa, Tetris.

Aquí surgió la recomendación de que para aprovechar lo colorido del juego era mejor que la nueva Nintendo Game Boy tuviera pantalla a color, pero según los fabricantes en Estados Unidos esto haría que el aparato necesitara otras cuatro baterías, además de las cuatro que ya tenía, y así su precio de comercialización se elevara. De esta forma Rogers y Nintendo acordaron correr el riesgo y lanzar al mercado la Game Boy monocolor con el casete de Tetris, todo esto a pesar de que con el tiempo Sega lanzaría la Game Gear, la competencia de la Game Boy que sí era a color.

Sin embargo, y contra todo pronostico, las plataformas de Nintendo y Tetris se convirtieron en un rotundo éxito en occidente y en el mundo entero. La consola comercializó de 1989 a 2003 118 millones de unidades, siendo hasta hoy la cuarta consola más exitosa de la historia y el tercer sistema portátil más vendido. La enorme aprobación de este videojuego ruso provocó que Alekséi Pázhitnov Y Henk Rogers fundaran en 1996 The Tetris Company para vender los derechos sobre el juego a otras empresas.

Atari, que se quedó sin el pan y sin el queso, desistió de tener parte de la gran torta que era Tetris y apostó por diseñar un videojuego que pudiera rivalizar con el título soviético. Este fue Klax, pero el mercado ya estaba monopolizado y sus ventas se quedaron muy lejos del nuevo fenómeno mundial. Un fenómeno que no murió con el siglo XX, sino que hasta hoy sigue siendo una de las entregas más jugadas y versionadas del mundo, lo que lo convierte en el título más vendido de la historia con 520 millones de copias, incluso por encima de videojuegos de nueva generación como Minecraft (300 millones) y GTA V (200 millones).

Juegos de Tetris

Desde su estreno original en 1984 y su versión más popular en 1989, se han creado cerca de 40 versiones de Tetris para diferentes plataformas, pero siempre con la misma dinámica de acomodar fichas de cuatro cuadros mientras se escucha la tradicional canción rusa, haciéndolo un verdadero juego de puzzle que sobrevive a las tendencias actuales y pasadas. Desde un Tetris para la Nintendo DS en 2006, la segunda consola más vendida, hasta una versión para la Nintendo Wii dos años después, este videojuego no envejece.

Sin embargo, las consolas japonesas no son las únicas que han gozado de esta icónica entrega, pues con la entrada en la década del 2010 se hicieron famosas las versiones para PC y celular. Al ser un juego tan fácil de reproducir como de jugar lo hace compatible con casi cualquier plataforma con una tarjeta gráfica, un monitor y una bocina. Incluso las consolas rivales de Nintendo, la PlayStation y la Xbox, han probado un poco de este título, sin dejar de lado la Nintendo Switch que en el reciente Nintendo Direct del 26 de agosto de 2024 anunció la salida de un nuevo contenido para su juego de 2019, Tetris 99.

A principios de 2024, Willis Gibson, un adolescente estadounidense de 13 años, logró algo nunca antes visto en la historia. Gibson llegó al final del Tetris, es decir llevar el videojuego original hasta el último nivel programado. Cuando lo logró la pantalla de la consola Nintendo en la que lo jugaba se congeló y mostró la puntuación más alta posible, 999999. El hito fue registrado en un video de YouTube, convirtiéndose en el primer y único jugador en completar la versión de 1989 de Tetris.

Es claro que hablar de esta entrega es hablar de un contenido que trasciende las fronteras geográficas, generacionales y hasta lógicas. Alekséi Pázhitnov nunca imagino que su pasatiempo de diseñar videojuegos lo llevara hasta la máxima expresión de simplicidad, capaz de vender más juegos que cualquiera. Una historia digna del mundo mágico de los videojuegos.