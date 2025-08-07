TikTok lanza su función “Notas al pie” para contextualizar el contenido

Aunque al principio solo estará disponible en Estados Unidos, se presume que este mismo año se pueda utilizar esta nueva función en otras naciones donde TikTok tiene presencia. Foto: TIKTOK. - TIKTOK.

El 6 de agosto de 2020, hace cinco años, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibió las transacciones en TikTok durante 45 días si ByteDance, la empresa china detrás de esta red social, no la vendía. La plataforma asiática consideró desprenderse de la parte estadounidense de su negocio y mantuvo conversaciones con empresas como Microsoft, Walmart y Oracle.​

El pleito legal entre TikTok y Estados Unidos se extendió casi un lustro, hasta que un proyecto de ley, que prohibía el uso y descarga de la plataforma en suelo estadounidense, se aprobó en abril de 2024 y entraría en vigor el 18 de enero de 2025. Incluso, la red social dejó de estar disponible en todo el país horas antes de la fecha pactada. Algo que afecto a miles de creadores de contenidos en esa nación.

Finalmente, TikTok volvió a restablecer su funcionamiento en Estados Unidos tras una prorrogar de nueve meses daba por el, de nuevo, presidente de los estadounidenses, Donald Trump. Ahora el aplicativo móvil vuelve con más fuerza con una nueva función dispuesta a erradicar por completo las noticias falsas y la desinformación dentro de la app. De esto se tratan las nuevas “Notas al pie” de TikTok.

Notas al pie de TikTok

TikTok, la popular red social china, ha lanzado el programa piloto de “Notas al pie”, una nueva función con la que pretende contextualizar el contenido en la plataforma. Esta permite a los usuarios añadir información para dar contexto a sus publicaciones.

Esta herramienta no es nueva en el mundo de las redes sociales. X y Meta ya la habían implementado en abril de 2025 bajo el nombre de “Notas de la comunidad”. Todo con la intención de evitar o al menos combatir la desinformación dentro de la plataforma.

Por parte de TikTok, esta nueva herramienta estará disponible inicialmente solo en Estados Unidos, para luego expandirla al resto del mundo. Al ser un plan piloto se espera que tenga fallos y la retroalimentación de los usuarios ayude a mejorar la función con el paso del tiempo.

¿Quiénes podrán poner notas al pie en un TikTok?

De acuerdo con la red social, casi 80.000 usuarios estadounidenses han cumplido los requisitos para contribuir con “Notas a pie”. Entre los requisitos solicitados para participar en el programa, se encuentran el de residir en ese país, tener una cuenta hace al menos seis meses, y no haber infringido recientemente las Normas de la Comunidad.

No obstante, TikTok sigue recibiendo solicitudes de quienes deseen participar en el plan piloto. Por eso, la plataforma espera que el número de usuarios en el programa siga creciendo exponencialmente, haciéndola una función más eficiente.

Incluso, usuarios que no hagan parte del proyecto podrán calificar la eficacia de una nota al pie al verla en una publicación. Se espera que la comunidad estadounidense sea rigurosa en como publica o califica las “Notas al pie”, pues de ahí depende el éxito de la iniciativa.

TikTok y su relación con Estados Unidos

“A medida que se escriban más y se califiquen sobre diferentes temas, más inteligente y eficaz será el sistema”, dijo TikTok en un comunicado de prensa. Adicionalmente, en pro de cumplir con las Normas de la Comunidad, se implementará una combinación de moderación automatizada y humana.

Según TikTok, esto ayudará a detectar y eliminar las notas al pie que infrinjan las normas. Los usuarios también podrán denunciar las notas que consideren censurables y así colaborar a que el proceso de adaptación sea más rápido.

En conclusión, TikTok se ajusta un poco más el cinturón para poder cumplir con las normas que el gobierno estadounidense le exige. No hay que olvidar que hasta hace un par de meses, esta red social estuvo amenazada de ser retirada de ese territorio.