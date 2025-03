TikTok presentó su herramienta de seguridad para proteger las cuentas de usuarios

A través de las nuevas funciones de seguridad, los usuarios pueden vincular su número de teléfono y correo electrónico a la aplicación para asegurarse de tener un método de inicio de sesión alternativo en caso de perder el acceso a su cuenta. Foto: AFP - ANTONIN UTZ

TikTok presentó una nueva herramienta de “Revisión de Seguridad” que permite a los usuarios revisar y actualizar rápidamente la configuración de seguridad de su cuenta desde una sola pantalla. De acuerdo al anuncio del pasado lunes 17 de marzo, las personas podrán acceder a la nueva herramienta desde su perfil seleccionando “Configuración y privacidad” y luego tocando “Seguridad y permisos”.

Esta función es similar a las herramientas de revisión de seguridad que ofrecen Instagram, rival de TikTok, y el gigante tecnológico Google.

La herramienta denominada Control de Seguridad ofrece a los usuarios una guía paso a paso sobre las funciones de seguridad de la red social. El propósito de este lanzamiento es animar a los usuarios a habilitar más funciones de seguridad para que sus cuentas sean más seguras.

A través de las nuevas funciones de seguridad, los usuarios pueden vincular su número de teléfono y correo electrónico a la aplicación para asegurarse de tener un método de inicio de sesión alternativo en caso de perder el acceso a su cuenta. También pueden activar la verificación en dos pasos para mayor seguridad al acceder a su cuenta desde un dispositivo desconocido.

Además, el Control de Seguridad enfatiza en la importancia de verificar periódicamente qué dispositivos tienen sesión iniciada en la cuenta y eliminar los que ya no se usen o que el usuario no reconozca. La herramienta también sugerirá a los usuarios que habiliten métodos de autenticación basados ​​en dispositivos, como Face ID o Touch Unlock, para un inicio de sesión seguro y rápido.

TikTok señala que monitorea de forma proactiva el comportamiento inusual y lo marca en la configuración de “Seguridad y permisos” para que los usuarios lo revisen.

La situación de TikTok en Estados Unidos

El lanzamiento de la nueva herramienta se produce en un momento de incertidumbre para TikTok en Estados Unidos. Desde 2020, la plataforma ha estado en la mira del gobierno estadounidense por preocupaciones de seguridad nacional, con competencia de que su empresa matriz, la china ByteDance, podría estar obligada a compartir datos de usuarios con el gobierno de China.

Estas preocupaciones llevaron a la administración anterior, de Joe Biden a emitir una orden ejecutiva para prohibir TikTok en el país, aunque la medida aún está enfrentando desafíos legales y no llegó a concretarse completamente.

En enero, bajo el nuevo mandato de Donald Trump, se extendió el plazo de la prohibición por 75 días, lo que dejó a la empresa en una situación de inquietud mientras se discutían posibles, como la venta de sus operaciones en Estados Unidos una compañía estadounidense.

A pesar de este contexto incierto, TikTok no ha perdido el ritmo de trabajo en mejorar su plataforma y, en 2025, presentó actualizaciones claves para mantener la competitividad en el mercado. Implementó nuevas funciones de seguridad dirigidas a adolescentes en respuesta a crecientes preocupaciones sobre el bienestar digital y mejoró su experiencia de escritorio para competir con plataformas como YouTube.

Oracle podría ser el candidato clave para mantener el funcionamiento de TikTok en EE. UU.

Mientras continúan las dudas en Washington sobre el futuro de TikTok, el nombre de Oracle cobra fuerza como posible comprador de sus operaciones en Estados Unidos. La compañía tecnológica ya es socio de TikTok en el país, proporcionando infraestructura para el procesamiento de datos de usuarios, y en el pasado presentó una oferta cuando la primera administración de Trump intentó forzar la venta de ByteDance.

El pasado martes 18 de marzo, de acuerdo a información del New York Times, Oracle se reunió con sus principales asesores en el Capitolio para discutir su posible rol en la gestión de TikTok. Según el medio, la compañía conversó sobre su disposición a trabajar con la aplicación de videos en las próximas semanas y sobre el cumplimiento legal de cualquier posible acuerdo.

La participación de Oracle en un posible acuerdo no es casualidad. Su experiencia en el manejo de datos y su relación previa con TikTok la convierten en un candidato natural para facilitar una solución que alivie las preocupaciones de seguridad del gobierno estadounidense sin afectar la operación de la plataforma.

El vicepresidente J.D. Vance aseguró en días pasados a NBC News que para la próxima fecha límite, el 5 de abril, “casi con toda seguridad habrá un acuerdo de alto nivel que creo que satisface nuestras preocupaciones de seguridad nacional y permite que exista una empresa estadounidense distintiva de TikTok”.

No obstante, no podemos olvidar que la postura de TikTok por más de un año ha sido clara: la venta de la empresa sería imposible. La principal razón es que el gobierno chino no permitiría la exportación del destacado algoritmo de la plataforma.

