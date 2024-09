Ubisoft no sale de la crisis, esta es su situación actual en la bolsa de valores

Ubisoft es dueño de algunas de las franquicias más exitosas en la historia del Gaming como Assassin's Creed y Just Dance. Foto: Ubisoft

Ubisoft es un estudio francés, desarrollador de videojuegos, que es considerado como el más relevante de Europa. Fue fundado hace menos de 50 años y es propietario de algunas de las sagas más jugadas del mundo como: Assassin’s Creed, Prince of Persia, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, The Division, Just Dance, Ghost Recon, Splinter Cell, Anno, Rayman, The Crew, TrackMania y Trials.

Sin embargo, 2024 no ha sido un buen año para la compañía, pues los más recientes estrenos no han tenido los resultados esperados. Por ejemplo, Star Wars Outlaws, que se anunció y estrenó con bombos y platillos, no ha tenido acogida entre el público. Esto ha provocado que la empresa registre el valor más bajo por acción en la bolsa de valores de los últimos 10 años.

En 2018, el valor más alto de la última década, una fracción de Ubisoft costaba casi 103 euros, hoy el precio no alcanza ni los 12,5 euros. Cifras financieras que llaman peligrosamente la atención y resultan perjudiciales para los planes futuros de otras franquicias importantes como Assassin’s Creed o la segunda primavera de Just Dance, un juego metido en el corazón de los gamers casuales.

Última bala de Ubisoft en 2024

A pesar de este panorama en la bolsa, el estudio francés tiene una última apuesta para este año. Se trata de Assassin’s Creed Shadows, que desde ya llama la atención de los amantes de la franquicia y tuvo un golpe de popularidad durante la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024.

Sin embargo, la presión sobre la venta de este título es enorme, pues tendrá que acarrear no solo sus costos de producción, sino también rescatar la mala recepción de los otros juegos de 2024. Si este videojuego, de una de las franquicias más exitosas de la historia, no logra las expectativas en el mercado, se ha rumoreado con una posible compra de Microsoft sobre Ubisoft.

No obstante, esto parece poco probable tras las millonarias compras de Xbox Game Studios en el último año, especialmente Activision Blizzard por más de US$1.000 millones.

El futuro de Ubisoft

Hay unos rumores que apuntan a que algunos accionistas quieren apartar a Yves Guillemot de su actual rol como director ejecutivo. Esto con la intención de montar un agresivo plan de reestructuración, lo que algunos empleados han interpretado como una ola de despidos masivos.

Pero esto es solo un rumor, pues Tencent, el gigante chino de los videojuegos, tiene el 10% de las acciones de Ubisoft y seguro tendrá una opinión de todo esto. Además, la familia Guillemot posee el 15% de la compañía francesa, lo que los convierte en los mayores accionistas.

En conclusión, todavía hay mucha tela por cortar en esta historia y Ubisoft aún no ha dicho su última palabra este 2024. Además, aún no descartan la idea de que Assassin’s Creed Shadows se pueda convertir en un éxito más grande de lo que su mismo estudio puede imaginar.